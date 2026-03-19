Indra convoca un consejo de urgencia en el que Escribano ofrecerá aparcar la fusión con EM&E y seguir de presidente

La Junta de Accionistas deberá ratificar al nuevo ejecutivo, mientras la SEPI asegura que tiene los apoyos necesarios para forzar un cambio en la presidencia.

Fondos como Amber Capital y Third Point han respaldado hasta ahora a Escribano, pero su apoyo dependía de la integración con EM&E.

La SEPI presiona para la destitución de Escribano por posible conflicto de interés, ya que es presidente de Indra y fundador de EM&E.

Indra ha convocado un consejo extraordinario donde Ángel Escribano propondrá renunciar a la fusión con EM&E y continuar como presidente.

Moncloa ha forzado la máquina y Ángel Escribano ha respondido. Indra ha convocado un consejo de administración extraordinario para primera hora de la tarde de este jueves en el que previsiblemente el actual presidente ofrecerá renunciar a la integración de EM&E y seguir en el cargo.

La lógica que mueve a los Escribano es que abortada la operación, desaparecen los riesgos de conflicto de interés denunciados por la SEPI públicamente la noche del miércoles.

Pero es una apuesta arriesgada ya que el consejo convocado podría transformarse en un plebiscito a su gestión y podría ser utilizado por la SEPI para destituirle.

Para ello, el Ejecutivo debería conseguir los apoyos suficientes dentro del consejo de administración para forzar el recambio. Como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia en el Gobierno dan por seguro que podrían conseguir los votos necesarios de manera inminente.

Sin embargo, además de tener el apoyo del consejo, la SEPI necesita acuerdos con los máximos accionistas. Hasta ahora al menos un 30% del capital ha sido fiel con Escribano con fondos como Amber Capital o el nuevo accionista, Third Point, que ya había manifestado su apoyo al presidente.

Este apoyo es clave de cara a la Junta General de Accionistas donde debería ratificarse al nuevo primer ejecutivo, aunque en la SEPI dicen que creen tener todo bien atado.

El problema para Escribano es que al ofrecer a la SEPI renunciar a la fusión se queda sin el principal argumento por el que le defendían estos fondos. Toda la base de sus apoyos se cimentó en torno a la promesa de crear una empresa más fuerte e integrada con EM&E.

Y de hecho, tanto Amber como Third Point han respaldado públicamente una operación a la que ahora parece que renuncia el presidente Escribano.

Todo saltó por los aires a última hora del miércoles cuando la SEPI (dueña del 28% de Indra) envió una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pidiendo a la gobernanza de la compañía que resolviese el "conflicto de interés".

La SEPI sostiene que no es asumible que Escribano fuese a la vez presidente de Indra y fundador de EM&E, que a su vez es dueña del 15% de la cotizada, y por eso condicionó la continuidad de la operación a la salida del primer ejecutivo.

La comunicación se envió la noche del miércoles y la mañana del jueves se redobló la presión política con Pedro Sánchez y todos los ministros preguntados, entre ellos María Jesús Montero, vicepresidente primera, ministra de Hacienda y responsable de la SEPI.

Todos insistieron en el mismo mensaje: que había un evidente conflicto de intereses y que confiaban en que la SEPI resolviera la situación.

Respuesta de Escribano

Un órdago que lanzó para forzar la renuncia de Escribano que no parece que se vaya a producir. Este diario ya advirtió que el presidente de Indra estaba dispuesto a dar la batalla y a resistir en su puesto. Y piensa trasladar este mensaje a la SEPI en el consejo de esta tarde.

De hecho, su equipo de abogados lleva horas trabajando para buscar la forma jurídica de resistir en el cargo por el cambio de criterio respecto de unas negociaciones con EM&E que ya habían sido autorizadas por el holding estatal.

En todo caso, ahora mismo las fuerzas siguen igualadas lo que -esperan en Escribano- fuerce al Gobierno y a la SEPI a buscar un entendimiento.