La SEPI lanza un órdago para que Escribano renuncie argumentando el "conflicto de interés" de Indra con EM&E

Las claves nuevo Generado con IA La SEPI ha enviado una carta a Indra mostrando su preocupación por el conflicto de interés en la integración con EM&E. La carta es una clara solicitud para que Escribano abandone la presidencia de Indra debido a su vinculación con EM&E. La SEPI condiciona el análisis y decisión sobre la integración a la resolución del conflicto de interés, lo que implica la salida de Escribano. El conflicto se agrava porque Escribano es fundador de EM&E y su hermano, también directivo en Indra, es consejero delegado de EM&E.

El Gobierno eleva el tono en Indra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha enviado una carta a la compañía manifestando "su preocupación" por la influencia que el conflicto de interés está teniendo en el análisis de la integración entre la compañía y EM&E.

Así lo ha indicado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a última hora de este martes.

La carta es una solicitud clara para que Escribano abandone la presidencia, como ya ha venido contando EL ESPAÑOL-Invertia, pero -según las fuentes consultadas- suena más a una presión directa para que el directivo dimita ante la imposibilidad de lograr los apoyos para cesarle por la vía ordinaria.

La SEPI indica que "a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha", ha solicitado que este conflicto "sea resuelto" de cara a poder continuar el análisis de la operación y "adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra".

"SEPI ha manifestado que una eventual operación con EME no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación", ha dicho el holding industrial del Estado.

Un órdago en toda regla que habrá que ver el recorrido que tiene. De momento, y como contó también este diario, la SEPI supedita seguir con la integración hasta que se solucionen estos "problemas de conflicto de interés".

Algo que pasa necesariamente por la salida de Escribano de la presidencia, quien es además fundador de EM&E y cuyo hermano Javier (también consejero de Indra) sigue siendo el consejero delegado.

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