Creación en 48 horas por 100 euros: Bruselas lanza un modelo de empresa paneuropeo para impulsar los 'unicornios'

Críticos advierten que la legislación laboral y fiscal seguirá dependiendo de cada país, lo que podría dificultar la aplicación homogénea del modelo en los 27 Estados miembros.

El plan busca atraer inversión y talento, simplificando trámites, eliminando intermediarios como notarios y promoviendo opciones sobre acciones para empleados.

Este nuevo régimen no sustituye las leyes empresariales nacionales, sino que ofrece un marco voluntario adicional para reducir la fragmentación y facilitar el crecimiento de startups.

La Comisión Europea lanza 'EU Inc.', un modelo de empresa paneuropeo que permite crear una compañía en 48 horas por menos de 100 euros y de forma totalmente digital.

Registro en 48 horas por menos de 100 euros, sin capital mínimo y de forma totalmente digital. La Comisión de Ursula von der Leyen ha lanzado este miércoles un nuevo modelo de empresa paneuropeo (EU Inc.), cuyo objetivo es impulsar la creación de 'unicornios' -startups innovadoras valoradas en más de 1.000 millones de euros- de escala europea y competir de tú a tú con EEUU.

Esta nueva estructura no reemplaza ni altera las leyes empresariales de los 27 Estados miembros: se trata de un régimen adicional, el llamado régimen 28, al que las empresas podrán acogerse de forma voluntaria. Bruselas asegura que permitirá reducir la fragmentación, impulsar el crecimiento y liberar todo el potencial del mercado único.

Sin embargo, los críticos subrayan que la propuesta de Von der Leyen deja vacíos importantes: la legislación laboral y fiscal seguirá atada a cada país, y sin un registro único ni un sistema centralizado de resolución de disputas, la aplicación del plan podría variar entre los 27 Estados miembros.

"Al permitir que la constitución se realice a través de los registros nacionales, sometiéndola a controles preventivos nacionales y remitiéndose a la legislación de cada país en todo lo que quede fuera del alcance del reglamento, de facto se crearán 27 versiones distintas del régimen 28", denuncia Luis Garicano, profesor en la LSE.

El Ejecutivo comunitario replica que su propuesta -que todavía debe ser negociada y aprobada tanto por los Gobiernos como por la Eurocámara- "sí es lo suficientemente ambiciosa" y tiene "beneficios claros" al facilitar que las empresas europeas atraigan inversión tanto de dentro como de fuera de la UE.

Ahora mismo, las empresas innovadoras europeas siguen encontrando dificultades para crecer y competir a nivel global. En 2025, Europa contaba con apenas 331 ‘unicornios’, frente a los 1.963 de Estados Unidos. Bruselas calcula que su plan reducirá la carga administrativa a las startups en hasta 440 millones de euros en 10 años.

"Europa tiene el talento, las ideas y la ambición para convertirse en el mejor lugar para los innovadores. Sin embargo, hoy los emprendedores europeos que quieren crecer se enfrentan a 27 sistemas jurídicos y más de 60 formas societarias nacionales", ha dicho Von der Leyen en una breve declaración sin admitir preguntas.

La presidenta Ursula von der Leyen conversa con el comisario de Justicia, Michael McGrath, responsable del 28 régimen, durante la reunión del colegio de comisarios este miércoles en Bruselas Comisión Europea

"Con EU Inc., facilitamos de forma radical la creación y el crecimiento de empresas en toda Europa. Cualquier emprendedor podrá crear una empresa en 48 horas, desde cualquier lugar de la Unión Europea y completamente en línea", subraya la presidenta de la Comisión.

El nuevo reglamento establece procedimientos más simples y mejores condiciones para atraer la inversión. Las empresas solo tendrán que presentar su información una vez, a través de una interfaz europea que conectará los registros nacionales. En una segunda fase, la Comisión pretende establecer un registro central de la UE.

Las compañías podrán elegir libremente el Estado miembro donde constituirse. La propuesta incluye una lista negra de prácticas prohibidas para garantizar que se las trate como a cualquier empresa nacional y no se les exijan licencias o autorizaciones adicionales.

Los procesos empresariales serán digitales por defecto durante todo el ciclo de vida de la empresa. Se eliminarán las formalidades presenciales, se introducirán procedimientos digitales para operaciones de financiación y se simplificará la transmisión de acciones.

Los notarios, grandes perdedores

Ya no será obligatoria la intervención de intermediarios en la transmisión de acciones ni en los procesos de liquidación. Además, los Estados miembros podrán permitir el acceso de estas empresas a los mercados bursátiles.

Las compañías podrán crear distintas clases de acciones con diferentes derechos económicos o de voto, lo que ayuda, por ejemplo, a protegerse frente a adquisiciones hostiles.

Para atraer talento, las empresas EU Inc. podrán establecer planes de opciones sobre acciones para empleados a escala europea. Estas opciones solo tributarán cuando generen ingresos tras su venta, lo que resulta clave para atraer talento, especialmente en startups.

Con el fin de facilitar el reinicio empresarial y las segundas oportunidades, el reglamento prevé un procedimiento de liquidación simplificado para las startups innovadoras, también totalmente digital y con un plazo máximo de resolución de seis meses.

En su análisis de impacto, Bruselas admite que los grandes perdedores de esta propuesta son los notarios. "El límite de 100 euros para el registro reducirá los ingresos de los intermediarios -especialmente de los notarios- en los Estados miembros donde participan en estos trámites".

"De manera similar, la eliminación de la obligación de contar con intermediarios para la transferencia de acciones también supondrá pérdidas de ingresos para ellos en los países donde intervienen en estos procesos", reconoce el Ejecutivo comunitario.

En respuesta a sus críticos, Bruselas pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de crear salas o tribunales judiciales especializados con autoridad para tramitar litigios sobre el derecho de sociedades de EU Inc., con el fin de garantizar "una aplicación eficaz, eficiente y uniforme de las normas".

La Comisión seguirá estudiando la posibilidad de permitir un teletrabajo transfronterizo del 100% para las empresas emergentes y en expansión innovadoras en toda la Unión con el próximo paquete de movilidad laboral justa.

En cuanto a la fiscalidad, el Ejecutivo comunitario recuerda que sigue sobre la mesa su propuesta de armonizar la base imponible del impuesto de sociedades, una iniciativa que lleva décadas bloqueada.