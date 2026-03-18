El órdago de Moncloa en Indra genera dudas en Economía que no ve urgente la sustitución de Escribano en la presidencia

La posible fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) genera preocupación por conflicto de intereses y añade tensión a la gobernanza de la compañía.

Moncloa busca apoyos entre los consejeros independientes para convocar un consejo extraordinario, pero aún no cuenta con los votos necesarios para relevar a Escribano.

El Ministerio de Economía no considera urgente sustituir a Escribano y teme que la situación comprometa el futuro de la empresa, participada por el Estado en un 28%.

Moncloa presiona para forzar la salida de Ángel Escribano como presidente de Indra, generando división dentro del propio Gobierno.

El órdago de Moncloa en Indra para forzar la salida del presidente de la compañía, Ángel Escribano, no sólo ha provocado un terremoto en la cotizada, sino que también ha generado división de opiniones en el seno del Gobierno.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia indican que dentro del Ministerio de Economía hay dudas respecto de cómo se ha gestionado esta guerra interna dentro de la principal empresa de defensa española.

Estas mismas fuentes indican que la posición inicial del ministerio de Carlos Cuerpo es que ahora mismo no es urgente sustituir a Escribano y que todo el ruido que se está generando sólo compromete el futuro de la empresa participada por el Estado con un 28%. Este martes el mercado le penalizó con una caída del 4% en bolsa.

Y eso que en Economía tampoco ven con buenos ojos los intentos de fusionar Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Una operación en la que ven conflicto de intereses, pero que prefieren condicionar a través de herramientas regulatorias, en vez de intentar asaltar su gobernanza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, Cuerpo respondió con evasivas a la pregunta del futuro de Indra y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiera la salida de Escribano.

"Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", dijo. Y posteriormente aclaró que prefería mantener la "prudencia", como siempre hacía "en el caso de empresas cotizadas".

Este diario ha venido informando desde este domingo de los movimientos del Gobierno para intentar apartar a Escribano.

Oficialmente, se considera que su posición genera un conflicto de intereses de cara a una eventual fusión de Indra con EM&E, pero la realidad es que quieren situar a un directivo de su plena confianza para no perder el control de la cotizada.

Una operación dirigida directamente desde la Oficina Económica de la Presidencia a cargo de Manuel de la Rocha, que funciona de manera totalmente autónoma al Ministerio de Economía. Y es donde se toman todas las decisiones de intervenir en empresas.

En Moncloa, De la Rocha pidió la renuncia de José María Álvarez-Pallete a Telefónica hace un año y allí fue donde en febrero de este 2026 hizo lo mismo con Ángel Escribano.

Es decir, son movimientos de los que Carlos Cuerpo es informado, pero en los que no tiene una gestión ni una intervención directa.

De hecho, la relación de Moncloa con SEPI -el holding industrial del Estado- es directa y en ella no suele intervenir ni Economía, ni el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, del que depende directamente.

Consejeros independientes

No obstante, y pese a que Cuerpo y su equipo probablemente no puedan frenar las acometidas de la Oficina Económica, sí que pueden elevar la voz para advertir de los errores que puedan cometerse en este asalto, en especial si Escribano resiste y la lucha se mantiene en el tiempo.

Este diario informó de que ahora mismo Moncloa busca los apoyos de los seis consejeros independientes de Indra para convocar un consejo extraordinario que les permita apartar a Escribano.

Pero hasta el cierre de este artículo no conseguía los votos necesarios en un consejo con 15 miembros. De ellos, sólo tiene cuatro apoyos seguros y el voto en contra de otros tres vocales, a falta de saber qué puede votar De los Mozos y la vicepresidenta, Virginia Arce.

Escribano también ha deslizado que no se plantea renunciar.

Fondos de inversión

Es así como se complica el plan inicial de resolver la situación antes del consejo ordinario del próximo 25 de marzo.

De hecho, ya hay quien dentro de la SEPI recomienda dejarlo todo para la próxima semana y así tener más tiempo para conseguir votos.

Las fuentes consultadas indican que ahora mismo el núcleo de fondos de inversión que se ha generado en torno a Escribano -y a la Amber Capital de Joseph Oughourlian- aguanta la acometida.

Del mismo modo, la información que se maneja internamente dice que los consejeros independientes no están dispuestos a ceder, pero otras fuentes indican que hasta que no se vote no se conocerá la verdadera lealtad de los vocales.

Consejo de finales de marzo

Y es aquí donde se plantea la gran duda: ¿Tiene sentido que la SEPI proponga la salida de Escribano en el consejo del 25 de marzo?

Y la respuesta es que nadie tiene certezas. En esta reunión está previsto que el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, presente al consejo las opciones sobre la integración con EM&E.

Pero si la SEPI logra amarrar los apoyos todo puede saltar por los aires. Tampoco está segura la continuidad de De los Mozos cuyo mandato expira en junio, por lo que esta reunión puede ser el momento propicio para cerrar su permanencia... o adelantar su salida.

Esto supone que ahora mismo la situación está en punto muerto, como la semana pasada, con la única diferencia que el Gobierno ha mostrado sus cartas y filtrado su interés y sus urgencias para apartar a Escribano. Las espadas siguen en alto.