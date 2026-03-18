La Audiencia confirma el procesamiento de ex altos cargos de Pescanova, incluido el hijo del expresidente

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por cuatro ex altos cargos de Pescanova, entre ellos P.J.F.A, hijo del expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa, de modo que su procesamiento continúa adelante.

Las claves nuevo Generado con IA La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de cuatro ex altos cargos de Pescanova, incluyendo al hijo del expresidente, P.J.F.A. Se acusa a los procesados de falsear los estados financieros de la compañía entre 2009 y 2012 para ocultar información relevante de la CNMV. Entre los delitos imputados figuran falseamiento de cuentas, información económica y financiera, estafa y uso de información relevante en la venta de acciones. El tribunal desestima los recursos de los exdirectivos, manteniendo las imputaciones y la causa judicial abierta contra ellos.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por cuatro ex altos cargos de Pescanova, entre ellos P.J.F.A., hijo del expresidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa, de modo que su procesamiento continúa adelante.

Los magistrados confirman el auto del magistrado instructor de la causa, José de la Mata, quien el pasado mes de febrero procesó a estos cuatro acusados junto con otras 15 personas, entre ellas el expresidente de la pesquera Manuel Fernández Sousa, por maquillar los estados financieros entre los años 2009 y 2012 con el fin de evitar que las consecuencias de estos movimientos quedaran registradas en su contabilidad y no se vieran reflejadas en las cuentas que luego presentaban ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el caso de P.J.F.A, la Sala expone que se le investiga por su posición como consejero de distintas sociedades y representantes en la luxemburguesa Pescahold. Se le atribuye delito de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera y delito de estafa por participar presuntamente en la preparación de ampliación de capital.

Sobre esta operación financiera, el magistrado concluyó al término de la instrucción que entre los meses de julio y agosto de 2012 se produjo una ampliación de capital de la 'vieja' Pescanova mediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros.

El tribunal también desestima el recurso presentado por el que fuera director financiero de Pescanova hasta el 31 de julio de 2012, Antonio Taboas Moures. Le imputa delitos de falseamiento en las cuentas anuales de la multinacional gallega entre los años 2009 y 2011, dinámica que continuó al preparar las cuentas del siguiente ejercicio.

También ha sido procesado por los delitos de falseamiento de la información económica y financiera, falsedad en documento mercantil y delito de estafa por su participación junto con otros exdirectivos, responsables de auditoría y contabilidad que habría creado, según los magistrados, un entramado societario de entidades que daban lugar a facturaciones entre ellas y la matriz.

Los magistrados también han rechazado el recurso del también ex director financiero del Grupo Pescanova Carlos Turci, al que el juez instructor de la causa atribuye un delito de falseamiento de las cuentas anuales y otros documentos relevantes entre 2009 y 2011, "dinámica que habría continuado al preparar las cuentas de 2012".

La Sala también ha desestimado el recurso del exconsejero de Pescanova José Antonio Pérez-Nievas, a quien se atribuye un delito de uso de información relevante al vender acciones a través de la sociedad de su propiedad Golden Limit tras una "reunión informal" de algunos consejeros, "evitando así cuantiosas pérdidas".

Pérez-Nievas admitía en su escrito que dio la orden de venta de las acciones, pero con el objetivo de amortizar un préstamo de la extinta Caixanova. El tribunal determina que no ha lugar al recurso "al no poder considerar disipados los indicios".

Aviso de Actualización

P.J.F.A. fue absuelto de los cargos que se les imputaban por medio de Auto de 28 de enero de 2021 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección 4.