‘Aprender a Emprender’ con Teldat y Cyber Guardian: ciberseguridad y conectividad para crecer sin poner en riesgo el negocio

Teldat es una compañía tecnológica española referente en soluciones de red y comunicaciones avanzadas para empresas y administraciones públicas y Cyber Guardian, la solución de Banco Santander, que democratiza la seguridad para que las compañías puedan estar más seguras.

Las claves nuevo Generado con IA La digitalización ha incrementado tanto las oportunidades como los riesgos para empresas, haciendo crucial la ciberseguridad en cualquier organización. Ciberataques como el secuestro de información y la suplantación de identidad son amenazas comunes para pymes y grandes empresas. Cyber Guardian, impulsada por Banco Santander, ofrece soluciones de ciberseguridad adaptadas a pymes, democratizando el acceso a tecnologías avanzadas. La formación del personal y el talento especializado son esenciales para proteger la infraestructura digital y escalar el negocio de forma segura.

La digitalización ha multiplicado las oportunidades para las empresas, pero también los riesgos. Cualquier organización -desde una pyme hasta una gran empresa- depende hoy en día de sistemas conectados y redes críticas que deben funcionar sin incidentes.

En este contexto, la ciberseguridad es un elemento crucial para todas las empresas y, para conocer más sobre el asunto, en este nuevo episodio de ‘Aprender a Emprender’ analizamos cómo las pymes pueden construir, escalar y e incluso internacionalizar su negocio sin comprometer su seguridad digital.

¿A qué riesgos digitales se enfrentan las empresas? ¿Qué recomendaciones prácticas se pueden implementar de manera inmediata? A estas preguntas responden Antonio García Romero, CEO de Teldat, una compañía tecnológica referente en soluciones de red, y Alexis Alonso Arévalo, director general de Cyber Guardian, la plataforma de ciberseguridad del Grupo Santander que acerca protección avanzada a las pymes y empresas.

Ciberseguridad, también para las pymes

Teldat es una empresa de ciberseguridad que ya ha cumplido las cuatro décadas, aunque sigue funcionando como una startup, tal como define su CEO. “Proveemos soluciones de ciberseguridad avanzadas para empresas de gran tamaño”, explica Antonio García Romero.

Entre los ataques más comunes que sufren las empresas, tanto grandes como pequeñas, detalla el directivo de Cyber Guardian, está “el secuestro de información, que luego se materializa en un potencial rescate, y también la suplantación de identidad del dominio web”. Ante estas y otras amenazas, Cyber Guardian actúa para proteger tanto a emprendedores como a medianas empresas.

Antonio García Romero, CEO de Teldat.

Antonio añade también que debemos romper con el mito “de que un atacante de ciberseguridad es una persona con sudadera en el garaje y con un ordenador. A día de hoy, los hackers son empresas organizadas que tienen incluso sus propios departamentos comerciales, de recursos humanos o de dirección”.

¿Y cómo protegerse frente a los ciberataques? El primer consejo de Alexis Alonso para las pymes es claro: “Hay que cambiar la mentalidad de ‘a mí no me va a pasar’ o ‘a por mí no van a venir’”.

El proyecto Cyber Guardian nació precisamente para responder a una carencia habitual en el mercado de las pequeñas y medianas empresas. Muchas no cuentan con los recursos o las capacidades necesarias para implementar soluciones de ciberseguridad complejas, a pesar de que son uno de los principales objetivos de los ataques digitales.

Alexis Alonso Arévalo, director general de Cyber Guardian Javier Carbajal

Desde esta perspectiva, la propuesta de Cyber Guardian, impulsada por Banco Santander, ofrece una solución integral que simplifica la protección tecnológica. Según explica Alonso, “hemos democratizado la seguridad que tienen las grandes compañías para que esté al alcance de los emprendedores y pymes”.

Desde Cyber Guardian también trabajan sobre uno de los eslabones más vulnerables en la seguridad de la empresa: el factor humano. Errores cotidianos, como abrir un enlace fraudulento o reutilizar contraseñas, pueden abrir la puerta a ataques sofisticados. “Al personal hay que formarle, entrenarle, pero también puede ser nuestra primera línea de defensa”, defiende el directivo del Santander.

El talento también es clave en compañías tecnológicas como Teldat, donde la innovación depende de equipos altamente especializados. En este sentido, el CEO de la compañía afirma que “podemos sentirnos muy orgullosos de nuestra industria nacional, de toda nuestra tecnología que se está desarrollando aquí por gente muy capacitada”.

La conclusión es clara: la protección de la infraestructura digital se ha convertido en un requisito básico para que las empresas puedan escalar con seguridad. Para ello, será fundamental rodearse de los socios adecuados y apostar por el talento especializado.