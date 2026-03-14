La opa de Bondalti sobre Ercros se cierra con el apoyo de algún accionista de referencia y gran parte de los minoritarios

Bondalti busca ganar tamaño en Europa para competir con productos químicos chinos y estadounidenses, y no prevé recortes de personal en Ercros.

Fondos como Oddo BHF, Horos y Yosemite han respaldado la oferta, mientras que el accionista Joan Casas se mantiene en contra.

La operación está valorada en 320 millones de euros y requiere que Bondalti alcance al menos el 50% más una acción del capital de Ercros.

La opa de la portuguesa Bondalti sobre Ercros se ha cerrado con el apoyo de algunos accionistas mayoritarios y una gran parte de los minoritarios.

El plazo de aceptación de la opa de la portuguesa Bondalti sobre la química española Ercros se ha cerrado este viernes con el apoyo de alguno de los accionistas mayoritarios y un respaldo importante de los minoritarios, que son la clave para que salga la operación.

La CNMV ofrecerá los resultados la semana que viene, en una operación valorada en 320 millones de euros y condicionada a que Bondalti se haga con el 50% más una acción del capital de Ercros.

La posible aceptación a última hora de uno de los accionistas mayoritarios, Víctor Rodríguez, unido al resto de fondos que ya lo habían secundado, deja el resultado final en manos de los minoristas, que son el 72% del capital.

El fondo francés Oddo BHF, con el 4,99% de las acciones, y otros fondos menores, como Horos o Yosemite, con el 1% de los títulos, ya anunciaron su disposición a vender a Bondalti y el Grupo José de Mello.

En total, se estima que Ercros tiene algo más del 10% del capital en manos de fondos y accionistas institucionales. Fuentes financieras consultadas aseguran que la mayor parte de ellos va a respaldar la operación, dado el riesgo que existe de que la acción caiga en caso de que no salga adelante.

Hay otro 10% del capital, controlado por el accionista Joan Casas, que se ha mostrado en todo momento alineado con los actuales responsables de la compañía española y en contra de la opa.

Hace apenas dos días, Ercros lanzaba un último comunicado en el que insistía en que el precio de 3,505 euros que paga Bondalti no refleja el valor que puede crear su proyecto a futuro, ante una previsible recuperación del mercado.

Con todos los datos sobre la mesa, los escenarios financieros que pueden hacerse apuntan a que la operación saldrá si Bondalti logra que al menos la mitad de los accionistas minoritarios respalde la operación.

En el mercado ya se contaba con que más de un 20% de ese colectivo iba a acudir a la opa, si bien esta misma semana se supo que había un porcentaje mayor, del 40%, que estaba dispuesto a hacerlo.

Ercros ha cerrado esta semana en bolsa a 3,45 euros la acción, por encima de los 3,1 euros con los que acabó la semana pasada, pero diez céntimos por debajo del precio de la opa.

El valor ha ido subiendo en los últimos días a medida que una parte de los inversores institucionales se declaraba a favor de la oferta. Todo ello a pesar de los llamamientos de la empresa en contra.

Hubo dos consejeros de Ercros que se mostraron alineados con la integración en Bondalti. Y hasta el asesor financiero contratado para evaluar la operación Evercore, admitió que el precio estaba bien ajustado.

Hay que tener en cuenta que Ercros cerró el año pasado con más de 53,5 millones de pérdidas, ante la caída de pedidos en el mercado internacional y el elevado coste energético. La compañía española ha logrado reducir en 20 millones su deuda, pero queda en 113 millones de euros.

Tamaño en Europa

El propio presidente de Bondalti, João de Mello, ha advertido que el valor puede caer hasta los dos euros si, finalmente, la opa no llega al 50% del capital y se retira del mercado.

El objetivo declarado por el grupo portugués es coger más tamaño en Europa para hacer frente a la avalancha de productos químicos chinos y la competencia norteamericana. De hecho, si no sale la operación Ercros, harán otras compras.

Incluso si se alcanza la mayoría del capital y la española pasa a manos del Grupo José de Mello, la idea es seguir adelante y dar "un salto de crecimiento" para competir e influir más a nivel global.

Así se lo hicieron saber esta misma semana los dirigentes de Bondalti al conseller catalán de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ante la presencia que Ercros tiene en la comunidad, sobre todo en Tarragona.

El plan de los portugueses no contempla ningún tipo de ajuste de personal. Al contrario, plantean un refuerzo del arraigo de los trabajadores y las plantas en su lugar de origen. El mismo día del encuentro en la Generalitat, la empresa defendía su proyecto en solitario.

La opa se resolverá la semana que viene, dos años después de que fuera anunciada. La aparición de una oferta competidora, ya retirada, y el retraso en los informes preceptivos de Competencia y otras instituciones han alargado mucho el proyecto.