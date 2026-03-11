Hereu señala a la industria naval como "sector estratégico": los astilleros españoles alcanzan los 3.000 M€ con 65 buques

España es la segunda potencia de la UE en contratación naval, con más del 90% de las contrataciones destinadas a exportación y un liderazgo en innovación y sostenibilidad.

La industria naval genera más de 88.700 empleos y contribuye con más de 12.700 millones de euros a la economía, con un crecimiento anual del 21%.

Los astilleros privados españoles alcanzan su mayor actividad en 15 años, con 65 buques en cartera valorados en más de 3.000 millones de euros.

El ministro Jordi Hereu destaca la industria naval como sector estratégico para la economía española, resaltando su esfuerzo, innovación y resiliencia.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha resaltado el buen momento que vive la industria naval de nuestro país. Lo ha hecho en una reunión celebrada este miércoles con la consejera delegada de Pymar, en la que ha reconocido al sector como "estratégico para nuestra economía".

En este sentido, Hereu ha explicado que su rendimiento representa "el esfuerzo, la innovación y la resiliencia de nuestra industria".

En concreto, los astilleros privados han registrado su mayor nivel de actividad en los últimos 15 años, con 65 buques en cartera por un importe superior a 3.000 millones de euros.

En el mismo encuentro, el ministro ha recordado el reciente aniversario de Pymar, que el año pasado cumplió 40 años. Sobre el grupo de astillería, Hereu ha sentenciado que "se ha consolidado como un referente de colaboración público-privada".

También ha valorado a la compañía como un "agente clave en la modernización, internacionalización y sostenibilidad de nuestra industria naval".

Por su parte, desde la sociedad dirigida por Almudena López, han trasladado la magnífica situación de los astilleros privados españoles. Así, ha resaltado el peso de esta industria a nivel mundial y como sector clave para la autonomía estratégica española.

La industria naval española tiene un gran peso en nuestro país. El sector genera más de 88.700 empleos, cifra que ha crecido un 15% en el último año.

Astilleros privados

Además, la industria contribuye con más de 12.700 millones de euros a la economía española, y este peso también ha aumentado en el último año, un 21% concretamente.

También ha destacado que España es la segunda potencia de la UE en contratación y cartera de pedidos, con más del 90% de la contratación destinada a exportación, además de construir más del 20% de la cartera mundial con capacidades basadas en hidrógeno y liderar a los Veintisiete en eólica marina, investigación oceanográfica, acuicultura y transporte de pasajeros.

En cuanto a los astilleros privados, en 2025 registraron su mayor nivel de actividad de los últimos 15 años, con 65 buques en cartera por un importe superior a 3.000 millones de euros, así como más de 1.000 grandes trabajos de reparación y transformación, con un incremento en su facturación de más del 15% respecto a la media de los cinco años anteriores, compara.

Los representantes de Pymar han trasladado al ministro la "magnífica" situación de los astilleros privados españoles, de los que afirman que sitúan al país "a la vanguardia de la industria naval mundial y como sector clave para la autonomía estratégica española y de la Unión Europea".

Hereu ha destacado la importancia de "trabajar en las necesidades futuras que tiene este sector desde el punto de vista de la competitividad, de la diversificación, de la internacionalización y del talento humano que se precisa".

"En un momento en el que Europa necesita reforzar sus capacidades industriales en defensa y seguridad, la industria naval privada española ofrece una base industrial sólida, innovadora y comprometida con la transformación hacia la sostenibilidad y la digitalización", ha asegurado por su parte López.

Durante el encuentro, informa el ministerio, se ha abordado el trabajo realizado durante el último año en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia Marítima Industrial de la Unión Europea, que fue aprobada el pasado 4 de marzo por la Comisión Europea, y se ha destacado "el liderazgo que pueden desempeñar los astilleros privados españoles en esta nueva hoja de ruta para el fortalecimiento de la industria naval europea".