La patronal TEDAE se reinventa y da un vuelco a su organización para afrontar el 'boom' de la industria de defensa en España

La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) está a punto de culminar uno de los grandes cambios de estructura de su historia reciente para adaptarse al despegue y la trascendencia de la industria de defensa en España.

Ha pasado en cinco años de 73 empresas asociadas y vinculadas a esas cuatro grandes áreas clásicas a 130 socios, de todos los tamaños y cuyas funcionalidades y disciplinas se entremezclan entre sí.

Tras quince meses de reflexión estratégica, la organización tiene claro que ya no sólo hay que representar empresas y defender sus intereses. Hay que ir hacia un modelo de ecosistemas, que incorpore todos los clústeres de defensa que se han generado en los últimos años.

A nivel funcional y operativo, se incorporan dos áreas más a las cuatro existentes, de carácter transversal: tecnología y pymes. En el lado esencial y cualitativo, esa ordenación debe dejar claro que su labor de advocacy (influencia) es clave para mejorar la calidad de vida y acelerar la economía.

En TEDAE saben que la organización de hace apenas tres años no sirve ahora. Su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, puso en marcha este proceso de reflexión tras seis años al frente de la institución, para abrir una nueva etapa en la que incluso se cambie la persona que debe dirigir las riendas.

Lo que hasta ahora eran las labores de la junta directiva (gestión) y el consejo asesor (estrategia) se unificarán el próximo mes de abril en un único consejo de dirección. Ese órgano será el encargado de elegir al presidente y la cúpula de vicepresidentes y responsables que dirigirán la asociación.

Nadie duda de que la figura de Martí-Fluxá ha sido fundamental en estos últimos años. Es más, dentro del proceso de reflexión realizado no se apuesta porque el nuevo líder (en caso de cambio) sea el presidente de alguna de las grandes empresas que están englobadas en la patronal.

Quienes han estado dentro de TEDAE en los últimos años saben que el ritmo de trabajo, viajes y dedicación que requiere una organización con tantas aristas distintas, es incompatible con la gestión diaria de una compañía.

A través de un clúster de defensa se puede llegar a representar a siete de cada diez empresas del sector en una negociación concreta, algo básico para mantener la equidistancia entre todas las actividades y firmas que aglutina ahora la patronal.

La palanca tecnológica

La nueva transversalidad que se quiere dar a toda la labor de la organización exige tener un doble equilibrio: primero entre los propios socios; y después, en las relaciones con los gobiernos de turno, de los que suele depender en gran medida la actividad y la facturación de este tipo de empresas.

TEDAE representa tanto al sector de la defensa que factura 9.300 millones en España, como al aeronáutico, que alcanza los 11.200 millones. Pero a sabiendas de que hay más de 5.600 millones que son comunes en ambas partidas.

Ahora hay una Agencia Espacial Española (desde 2023), el Ministerio de Defensa ha entrado de lleno en la industria, el CDTI y la tecnología dual también son parte del sector y el interlocutor fundamental está sobre todo en Europa.

Los responsables de TEDAE son conscientes de que España está ante un momento histórico en materia de seguridad y defensa, en el que no se puede fallar. El fracaso sería quedar fuera de un entorno europeo al que sería muy difícil volver con la misma fuerza.

Más allá de tener empresas de mayor tamaño, como las que ya hay, desde la patronal saben que una de las palancas fundamentales del sector para ser decisivos en el nuevo mercado de la defensa europeo está en la tecnología.

De ahí la nueva área que se ha creado y a la que se pretende dar un peso importante. Fuentes empresariales cercanas a la asociación aseguran que si España es capaz de generar media docena de empresas medianas (mil millones de facturación) de alto valor añadido tecnológico en la UE, habrá ganado la partida.

En el nuevo TEDAE se pretende dar cabida tanto a los grandes como a los newcomers. Cada vez llaman a la puerta más de estas pymes recién llegadas, que no se dedican en exclusiva a la defensa, pero cuya labor puede ser fundamental para su desarrollo tecnológico.

Después de 17 años de existencia, el reto de la asociación está en buscar entornos de colaboración entre todas las partes, incluida la Administración, sin enfrentamientos entre empresas ni con las instituciones.