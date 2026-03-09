Un grupo de hasta el 40% de los accionistas minoritarios de Ercros se plantea acudir a la opa de la portuguesa Bondalti

El respaldo de los minoritarios y la valoración positiva de Evercore podrían asegurar el éxito de la opa, pese a la volatilidad en bolsa.

Un colectivo que puede aglutinar hasta el 40% de los accionistas minoritarios de Ercros se ha planteado secundar la opa que la portuguesa Bondalti ha lanzado a 3,505 euros la acción.

El plazo de aceptación de la opa finaliza este viernes, después de un periodo que se ha alargado durante casi dos años desde su anuncio, ante la aparición de otra opa competidora, ya retirada, y la necesidad de contar con todos los informes preceptivos, sobre todo el de la CNMC.

El apoyo de los minoritarios, que son más del 70% del capital de la empresa, es clave para que la oferta logre captar un 50% (más una) de las acciones de Ercros, condición inamovible planteada por Bondalti en el folleto.

En un principio, los accionistas minoritarios se mostraron en contra de la operación. Pero fuentes financieras conocedoras de las negociaciones aseguran a EL ESPAÑOL-Invertia que esa postura ha cambiado y ya hay un grupo del 40% que puede secundar la opa. Otras fuentes relacionadas atestiguan que, como mínimo, ya hay un 20% de convencidos.

El consejo de administración de Ercros mostró hace dos semanas su opinión contraria a la oferta, por considerar que su precio no contemplaba el desarrollo potencial de la compañía a medio y largo plazo.

Todo ello a pesar de que el asesor financiero contratado por Ercros para evaluar la oferta de Bondalti, Evercore, había asegurado que el precio planteado era justo, sobre todo ante la tendencia a la baja del sector químico en Europa azotado por la competencia china.

De hecho, el presidente del Grupo Bondalti, João de Mello, lanzó una queja la semana pasada ante el hecho de que, en plena opa, el consejo ocultara en la nota de prensa con su opinión, la valoración a favor de la oferta hecha por Evercore, así como el voto a favor de dos de los accionistas.

Precisamente, desde la compañía portuguesa quisieron lanzar un mensaje a los accionistas minoritarios para que tuvieran en cuenta esos dos datos, que consideraban fundamentales.

El presidente dejó muy claro que no iban a mejorar la oferta de 3,505, por considerar que es un precio alto a pagar, tras dos años de idas y venidas con la opa. Es más, advirtió que, dadas las pérdidas de 50 millones que se auguran para Ercros en 2025, lo lógico sería bajarlo.

Salto de crecimiento

Bondalti está convencida de la complementariedad de los negocios de ambos grupos y valora muy positivamente la profesionalidad y el buen hacer de los profesionales de las plantas españolas de Ercros.

A su entender, esta opa puede demostrar que, a veces, "uno más uno pueden ser tres". Sobre todo porque los planes de Bondalti pasan por seguir creciendo con más compras en Europa hasta ser un gigante capaz de influir en el mercado frente a la tremenda competencia de China o EEUU.

Ese "salto de crecimiento", frente a la mala racha que aguanta la empresa en sus resultados por estar en la parte baja de un negocio que se considera cíclico, ha hecho mella en los accionistas minoritarios.

Es más, los sindicatos de Ercros, que conocen la gestión de Bondalti en otras plantas que tiene en España (como la de Torrelavega, en Cantabria), ya se habían mostrado a favor de la opa.

Otro elemento de presión que también ha influido en el cambio de postura en gran parte de los minoritarios ha sido la caída que el valor ha sufrido en bolsa en los últimos días, antes incluso del conflicto bélico en Irán.

Este lunes, la cotización de Ercros se mantenía un 0,5% al alza ante la cercanía del final del periodo de aceptación de la opa, pero a un precio de 3,22 euros, por debajo de la oferta de los portugueses.

Una de las cosas que desde Bondalti se han dejado muy claras es que, de no llegar al 50% del capital, se retirarían y buscarían otro socio en Europa con el que crecer.

Fuentes del mercado aseguran que el respaldo de los minoritarios, junto a la opinión a favor de dos consejeros y la valoración positiva de Evercore, auguran un éxito de esta opa a pesar de los momentos convulsos que viven las bolsas.