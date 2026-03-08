El Gobierno irrumpe en el futuro accionarial de Naturgy y busca socios para presionar a Criteria

La posible entrada de la emiratí Taqa y la opción de incorporar a la SEPI están sobre la mesa, pero requieren el visto bueno de Moncloa y acuerdos con Criteria.

Criteria, principal accionista con el 28,5%, busca aliados para blindar su posición frente a fondos oportunistas y ante el interés creciente del fondo IFM.

El Gobierno estudia la entrada de un socio afín en Naturgy para reforzar su influencia y asegurar la estabilidad en la empresa estratégica.

La salida de BlackRock de Naturgy ha dejado un 9% del capital en el mercado y tres puestos vacantes en el consejo de administración.

Calma tensa en Naturgy. La salida sorpresiva de BlackRock de Naturgy con la venta de todas acciones que heredó tras la compra del fondo GIP, ha generado un pequeño gran terremoto en el capital de la energética.

Un movimiento que ha dejado un 9% de la compañía en el mercado, tres asientos libres en el consejo de administración y a todos sus socios vigilantes.

IFM (con un 15,5% del capital) no abandona sus planes de seguir creciendo, pese a que las relaciones con Criteria (dueña del 28,5%) se han normalizado; mientras que CVC (con un 13,8%) sigue esperando para vender. Al mismo tiempo, fondos oportunistas están al acecho y esperan acontecimientos.

Un complejo puzle que en todos los escenarios obliga al holding de la Fundación La Caixa a mover ficha y buscar socios que le permitan mantener la estabilidad accionarial y la gobernanza de la gasista sin sobresaltos.

Un contexto convulso que ya está siendo monitorizado desde el Gobierno. La Oficina Económica de Moncloa, a cargo de Manuel de la Rocha, ya está analizando todos los posibles escenarios y dibujando opciones entre las que se encuentra la entrada en el capital de un socio fiel que se adapte a las exigencias de Palacio.

Para nadie es un misterio que el Gobierno lleva años intentando ser un actor relevante en Naturgy. Y creen que un eventual baile de sillas tras la salida de BlackRock es una buena oportunidad para cumplir este objetivo.

"Se puede pescar en río revuelto", dice a este periódico un asesor de grandes empresas conocedor de estos movimientos.

Para Moncloa, la compañía presidida por Francisco Reynés es probablemente la más estratégica de España junto con Telefónica. Y en Telefónica ya controlan el 10% tras una reordenación accionarial similar en la que entró la saudí STC con el 9,9% y Criteria subió al 10%.

Naturgy controla el gas de España y es dueña del 49% de Medgaz, la sociedad que garantiza la llegada de suministro desde Argelia. Es, por tanto, una pieza clave en el actual escenario geoestratégico. Y más con el gas subiendo un 60%.

Por ello, los asesores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevan meses dibujando una operación que les permita, si no optar a una participación accionarial, al menos asegurarles que influyan en la toma de decisiones.

En el primer semestre de 2024, el Ejecutivo estuvo cerca de cerrar un pacto a varias bandas con la emiratí Taqa y con Criteria, en una opa que esperaba hacerse con el control por 10.000 millones.

La oferta contaba con el apoyo de Moncloa ya que Taqa había comprometido fidelidad y Criteria veía con buenos ojos la alianza.

Pero diferencias por el reparto de poder y el rechazo de Argelia por el control del suministro echó por tierra el acuerdo.

Pero Moncloa mantuvo vivo el interés por Naturgy. En marzo del año pasado volvió a publicarse en prensa que Taqa y Criteria habían retomado contactos y que uno de los avances que ahora sí podía garantizar el éxito era que Argelia había cedido.

Incluso se habló de la intermediación de la consultora de Pepe Blanco, Acento, que se ofreció para mediar ante el Gobierno argelino. Aunque no se cerró nada.

Pero ahora puede ser el momento propicio. Precisamente cuando la gobernanza de la compañía parecía resuelta y sin sobresaltos tras los acuerdos para la recompra de acciones y el plan estratégico lanzado hace un año, BlackRock vendió el 11,4% que le quedaba por unos 3.000 millones.

De momento, sólo se sabe el destino del 1,5% que compró Criteria hasta llegar al 28,5%. La Fundación de La Caixa tiene poco margen de crecimiento si no hace una opa ya que están casi en el límite legal del 30%.

Intenciones de IFM

Por otro lado, las fuentes consultadas indican que el 9% restante se ha diluido en el mercado, es decir que lo tienen inversores que ostentan menos del 3% que la CNMV hace obligatorio para declarar participaciones.

Aunque no se descarta que este capital esté en pequeños fondos que, de manera indirecta, adquirieron participaciones para algún otro gran tenedor que pueda agrupar en el futuro todas estas acciones.

Y aquí podríamos hablar de algún nuevo socio o uno de los accionistas que ya está presente.

En este sentido, todas las miradas se vuelven al fondo IFM que irrumpió en 2021 con una opa resistida desde el Gobierno. Finalmente fue autorizada para llegar hasta el 22,69% del capital, tras unos duros compromisos de inversión y de neutralidad en la gobernanza que expiran a finales de este año.

Opciones con Taqa

IFM compró en esa opa el 10,83% y ha llegado de manera escalonada a su actual 15,5%. Nunca ha ocultado sus ganas de llegar al umbral del 20% y de influir. Y ahora no es la excepción, aunque por el momento prefieren ser cautos a la espera de que se despeje el escenario internacional.

Hay quienes les sitúan en un eventual pacto con un nuevo socio del sector energético español, pero descartan que una operación de este calado se haga sin el acuerdo con Criteria.

A diferencia de hace cinco años, el fondo ha entendido que debe respetar todas las sensibilidades.

Pero esto no significa que Criteria no esté alerta. Al contrario. Como ha contado este diario tendrán que buscar algún nuevo encaje accionarial y mover ficha antes de fin de año. El plan es el mismo que con Taqa y pasa por construir un núcleo de control que les permita blindarse ante las arremetidas de fondos oportunistas.

Salida de CVC

Y es aquí donde la primera opción del accionista mayoritario sigue siendo la compañía emiratí. Taqa lleva dos años expectantes a la espera de poder retomar las negociaciones y es el socio más fiable para Criteria en estos momentos.

No se retomaría la operación en las mismas condiciones, pero se avanzaría en esta línea.

Y la novedad es que desde el lado catarí se quiere incluir a IFM en la ecuación. Se trata de -a diferencia de 2023- meter al fondo dentro de la solución y no como parte del problema.

Una operación de este calado abriría la puerta además a la salida de CVC que lleva meses esperando una ventana para vender su 13,8%, pero que tras la estampida de BlackRock se ha quedado completamente descolgado.

Irrupción de Moncloa

Pero nada de esto será posible sin el Gobierno. IFM necesita del favor de Moncloa para seguir creciendo sin trabas, Taqa requiere de la autorización de la Junta de Inversiones por ser un extranjero que aspira -con seguridad- a más del 10% de Naturgy. Y Criteria debe tener el plácet de Sánchez para bendecir la operación.

Y es aquí donde Moncloa y Manuel de la Rocha saben que tienen la llave. Y quieren utilizarla para cumplir sus objetivos.

De momento, ya están sondeando la posibilidad de que un socio fiel a sus intereses entre en el capital de la mano de estos movimientos accionariales.

Encajar una empresa energética española dentro del núcleo accionarial con Naturgy podría ser una solución que contente a todas las partes. Eso sí, siempre en sintonía con Moncloa.

¿Entrada de la SEPI?

Siempre es preferible un español a un extranjero como Taqa, pero el Gobierno ya ha demostrado que no niega la entrada de estos inversores, siempre que estén en línea de sus objetivos.

Dentro del plan se puede abrir la puerta a un consejero cercano a Moncloa en Naturgy como una forma de certificar la bendición del Ejecutivo a la operación.

Un independiente cercano, la ya clásica figura del exministro socialista que llegue para vigilar la compañía.

En este contexto ya se habló hace cuatro años de que una mejor forma de consolidar este núcleo de control español (la prioridad del Gobierno) era la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un porcentaje minoritario de en torno al 4 o el 5%.

Posición de Criteria

Una opción que ahora tampoco es descabellada, aunque improbable. En todo caso, siempre se haría en el marco de acuerdos con todos los accionistas, incluido Criteria, que además es el mayoritario.

En toda esta batalla tampoco hay que pasar por alto la actual relación de Moncloa con Criteria y con su presidente Isidro Fainé.

Hace unos meses el histórico directivo adelantó su renovación en el patronato de La Caixa (dueño último de Criteria) ante las presiones gubernamentales.

Un golpe sobre la mesa que cerró la puerta al ruido generado desde el Gobierno intentando desestabilizarle. Por ello, ahora Moncloa ve en la operación Naturgy una forma de presionarles y de llevar el futuro de la gasista a su terreno.

Francisco Reynés

Fainé lleva décadas defendiendo su independencia de la política, pero también ha cultivado una fama de gestor que mantiene relaciones de respeto con gobiernos de cualquier color.

Lo que está claro es que están condenados a entenderse. Criteria no puede buscar una solución accionarial para Naturgy sin el plácet del Gobierno y Moncloa no puede apoyar un núcleo de control sin Fainé. Además, comparten accionariado en Telefónica y en La Caixa.

Y en todo este proceso que puede venir, la figura clave será la de Francisco Reynés. El presidente de Naturgy también es desde abril el vicepresidente de Criteria. Muchos le ven además como el sustituto natural de Fainé y quien mejor podría mantener las esencias del principal holding empresarial de España.

Y es Reynés -convenientemente renovado antes de tiempo- quien deberá encajar todas las piezas de este puzle: IFM, Criteria, CVC, el Gobierno y Taqa u otro socio español. Lo que está claro es que ninguno de los actores podrá mantener el statu quo en el medio plazo. Y eso anticipa curvas.