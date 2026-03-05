Banco Sabadell consolida su liderazgo en apoyo a startups: 500 millones financiados y 15,3 millones invertidos

La entidad , que vuelve a ser main partner de 4YFN, refuerza su apuesta por el ecosistema emprendedor, con 500 millones de euros en financiación bancaria a startups en 2025 y 15,3 millones de inversión directa.

Las claves nuevo Generado con IA Banco Sabadell ha financiado 500 millones de euros a startups y ha invertido 15,3 millones en capital y venture debt a través de BStartup y Sabadell Venture Capital. El banco refuerza su compromiso con el ecosistema emprendedor siendo main partner del salón 4YFN26, celebrado dentro del Mobile World Congress en Barcelona. El 80% de las startups participadas por BStartup desde 2014 siguen activas y han generado más de 4.300 empleos directos. El portfolio de inversiones de BStartup muestra un fuerte enfoque en la descarbonización y la salud, representando juntos más del 37% de las compañías apoyadas.

El ecosistema emprendedor global vuelve a darse cita en Barcelona del 2 al 5 de marzo, consolidando el salón 4YFN26 como el eje de la innovación más actual dentro del Mobile World Congress (MWC). El espacio, que sirve de gran escaparate para las tecnologías más disruptivas, se ha convertido además en el punto de encuentro imprescindible para conectar el talento emergente con el capital internacional.

Es un escenario, por tanto, que abre la puerta al futuro a través de ideas innovadoras que esbozan un contexto dinámico que, de alguna manera, habla de la excelente fortaleza del sector tecnológico. No obstante, poner en marcha estas propuestas también requiere de un respaldo financiero que las haga tangibles.

Y es ahí, precisamente, donde el concurso de actores clave como BStartup de Banco Sabadell resulta imprescindible. Por ello, la entidad ha reforzado su compromiso como main partner del evento. Carlos Ventura, Consejero Ejecutivo y Director General de Negocios en España de Banco Sabadell, aprovechó su visita a la feria para ensalzar la importancia que le concede el banco a este ámbito: "Siempre decimos que 4YFN es el lugar perfecto para medir el pulso al ecosistema emprendedor. Viendo el dinamismo que se respira en este espacio, creo que podemos decir que el pulso es fuerte y el futuro muy prometedor".​

La presente edición sirve de marco también para hacer balance del apoyo real al emprendimiento, revelando cifras que ilustran la tracción del mercado español. Durante el cierre del ejercicio 2025, Banco Sabadell concedió 500 millones de euros en financiación bancaria a startups. Este volumen demuestra la capacidad operativa de la entidad para acompañar a las compañías emergentes en sus fases más críticas de escalabilidad y crecimiento.

Además, ha destacado que la entidad ha invertido 15,3 millones de euros en inversión directa en startups, tanto en equity como en venture debt a través de BStartup y Sabadell Venture Capital.

Banco Sabadell consolida su liderazgo en apoyo a startups: 500 millones financiados y 15,3 millones invertidos

Impacto real y sostenibilidad

Uno de los grandes debates presentes en los escenarios del 4YFN26 es el impacto tangible de las startups en la sociedad. El verdadero éxito del ecosistema se mide en la supervivencia de los proyectos: la cartera histórica de BStartup supera ya el centenar de compañías participadas desde 2014, de las cuales un destacable 80% continúan activas, generando en su conjunto más de 4.300 puestos de trabajo directos.

Asimismo, las inversiones reflejan una clara orientación hacia el doble impacto económico y social, con un 37,5% del portfolio vinculado a la descarbonización del planeta y a la salud humana (sector que concentra el 19,2% del total).​​

Escaparate tecnológico estratégico

A lo largo de los cuatro días de 4YFN26, las zonas de exposición se transforman en centros de alto rendimiento para el networking corporativo. El espacio propio de BStartup se erige como uno de los núcleos más dinámicos, cediendo su stand para que 15 de sus startups participadas más recientes expongan sus soluciones.

Paralelamente, la entidad lidera diversos paneles en los escenarios principales del congreso para debatir sobre las tendencias que marcarán la agenda tecnológica: la inteligencia artificial nativa, la evolución de los modelos SaaS y las tecnologías aplicadas a la transición energética.