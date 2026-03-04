Talgo tiene listo un plan de contingencia por si el conflicto con Irán afecta a su actividad industrial en Arabia Saudí

Talgo prevé acceder a negocios valorados en cerca de 8.000 millones de euros en los próximos años, con un 15% de oportunidades en Oriente Medio.

Estos trenes se suman a la flota que opera en la línea Medina-La Meca, donde Talgo ya realiza labores de mantenimiento y emplea a más de 270 personas.

La compañía acaba de firmar un acuerdo para entregar 20 nuevos trenes de alta velocidad a Saudi Arabia Railways por 1.335 millones de euros.

Talgo mantiene un plan de contingencia ante la posibilidad de que el conflicto en Irán afecte su actividad industrial en Arabia Saudí.

Talgo mantiene listo un plan de contingencia por si el conflicto bélico que se ha desatado en Irán y Oriente Próximo afecta a su actividad en Arabia Saudí, donde es uno de los principales proveedores de material rodante para la línea de alta velocidad Medina-La Meca.

Según ha explicado este miércoles el director general de la compañía en la presentación de resultados a los analistas, por ahora no hay ninguna "afección" y se desarrollan sin problemas las labores de mantenimiento sobre los 35 trenes que tienen en la zona.

Cabe recordar que Talgo acaba de cerrar un acuerdo para entregar al consorcio que explota ese trayecto 20 nuevos trenes capaces de llegar a 300 kilómetros por hora por 1.335 millones de euros, que se suman a su cartera de pedidos.

El acuerdo contempla la fabricación y mantenimiento de esos nuevos trenes para Saudi Arabia Railways (SAR), en la línea ferroviaria que conecta las ciudades de La Meca, con Medina y con Yeda.

Estos nuevos trenes incrementarán la flota actualmente utilizada en la línea, que en un día normal opera más de 100 servicios con trenes Talgo, una cantidad que se dispara hasta los 140 servicios diarios en la época de peregrinación anual (Hajj).

Se trata de una temporada en la que se multiplica la demanda: sólo en 2025 se registraron cerca de dos millones de viajeros en ese periodo.

La línea ferroviaria Haramain tiene 450 kilómetros de longitud y está construida y operada con prácticamente los mismos estándares que los de la red ferroviaria de alta velocidad española, con una velocidad máxima comercial de 300 km/h y señalización ERTMS de nivel 2.

Como parte del contrato para mantener los trenes, Talgo opera además dos instalaciones de mantenimiento en Arabia Saudí, en las que emplea a más de 270 personas.

Los nuevos responsables de la compañía en España consideran que el mercado de Oriente Próximo puede aportar nuevos proyectos en el sector ferroviario, cuando se terminen las tensiones bélicas que acaban de surgir.

De hecho, Talgo calcula que podrá acceder a negocios por cerca de 8.000 millones de euros en los próximos años en todo el mundo, de los que el 65% serán oportunidades en Europa y un 15% en Oriente Medio.

El director general de Talgo, Rafael Sterling, confirmó las previsiones financieras de llegar a los 750 millones de euros de ingresos el año que viene, gracias sobre todo a la explotación comercial de las nuevas líneas de los ferrocarriles alemanes y daneses.

Consideran que ese proyecto tiene un potencial de "visibilidad industrial" que les puede aportar más negocio.

Una vez cerrado el acuerdo financiero y aplicado el plan de rescate, la compañía pretende consolidar su actividad y potenciar su área industrial para llegar a todos los compromisos sin que haya más retrasos.

Se contratará a 200 personas para las plantas de Madrid (Getafe) y de Álava (Rivabellosa) y no se descarta llegar a alianzas con otros socios en los mercados en los que pueda surgir una carga adicional de trabajo.

La compañía tiene ahora una cartera de pedidos cercana a los 6.000 millones de euros.