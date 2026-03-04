Cómo Indra ha logrado situarse entre las tres empresas más sostenibles del mundo en tecnología

La compañía es la única empresa europea del sector en el Top 10 del Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global.

Las claves nuevo Generado con IA Indra Group se mantiene por sexto año consecutivo entre las tres empresas más sostenibles del mundo en servicios de TI. Es la única compañía europea del sector incluida en el Top 10 del Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global. Destaca por su desempeño en cambio climático y figura en la ‘A List’ del Carbon Disclosure Project (CDP) por su compromiso con la descarbonización. Indra ha implementado el ecodiseño en su cadena de producción y ha rediseñado el radar PSR2D Neo para reducir su huella ecológica y prolongar su vida útil.

En un contexto de máxima exigencia para la industria tecnológica, la sostenibilidad ha dejado de ser un accesorio para convertirse en una cuestión diferenciadora. España cuenta con grandes exponentes, como Indra Group, que por sexto año consecutivo se sitúa entre las tres empresas más sostenibles del mundo en el sector de servicios de TI.

Este reconocimiento no solo la mantiene en el podio global, sino que la convierte en la única compañía europea del sector presente en el Top 10 del Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global.

La estrategia que sostiene este posicionamiento radica en un enfoque equilibrado que abarca los ámbitos ambiental, social y de buen gobierno (lo que se conoce como criterios ESG).

Manuel Ausaverri, Chief Strategy Officer de la compañía, destaca que este logro se produce "en un momento de crecimiento exponencial en nuestra industria, y con la máxima exigencia por parte de nuestros clientes para crecer e invertir. Lo estamos consiguiendo siendo líderes mundiales en los más altos estándares de sostenibilidad y con respeto a los criterios más estrictos en aspectos sociales, éticos y de modelo de gobierno del mundo".

Líderes en estrategia ambiental

Entre los aspectos mejor valorados por S&P Global en la edición de 2026 destaca el desempeño de Indra Group en el área de cambio climático, donde ha obtenido la máxima puntuación.

Además, la compañía también ha vuelto a ser incluida en la ‘A List’ del Carbon Disclosure Project (CDP), el índice de referencia en transparencia climática. Un reconocimiento al compromiso con la descarbonización, la reducción de emisiones y al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto positivo.

Como prueba tangible de estas soluciones, Indra Group está integrando la sostenibilidad de manera práctica en su cadena de producción a través del ecodiseño. Esta disciplina es crucial si se tiene en cuenta que, según datos de la Unión Europea, hasta el 80% del impacto ambiental de un producto se decide en su fase de diseño.

“El ecodiseño nos permite innovar mientras reducimos el impacto ambiental de nuestros productos, generando valor tanto para nuestros clientes como para la sociedad”, señala Laura Saralegui, responsable de Sostenibilidad de Indra Group.

Para ello, el grupo ha puesto en marcha el Proceso de Monitorización de Ecodiseño, un protocolo estandarizado que permite registrar y medir el impacto ambiental de cualquier producto desde su concepción hasta el final de su vida útil y que también permite a la compañía extender su compromiso con la sostenibilidad a socios y proveedores, capacitándoles y ayudándoles a incorporar las mejores prácticas.

Quizá el ejemplo más representativo de esta apuesta técnica es el radar PSR2D Neo, utilizado tanto en el ámbito civil como militar, cuyo sistema ha sido rediseñado para minimizar su huella ecológica sin comprometer sus prestaciones técnicas.

Entre las mejoras introducidas figuran la reducción del peso del radar, el uso de materiales más eficientes y menos contaminantes. Además, se han eliminado sustancias tóxicas y se ha optimizado el diseño para consumir menos energía. Como resultado, el radar también tiene ahora una vida útil más larga (pasa de 15 a 20 años).

Con iniciativas como esta, Indra consolida un modelo que combina innovación tecnológica, eficiencia operativa y compromiso ambiental y refuerza así su posicionamiento como referente en sostenibilidad en el sector tecnológico y de defensa.

Estas acciones se traducen, un año más, en la inclusión de Indra Group en el podio mundial de compañías más sostenibles y demuestran que la responsabilidad ambiental es un gran motor para la innovación tecnológica.