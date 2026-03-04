La granadina Víver Living Drinks se reestructura para impulsar su expansión internacional con AMC Natural

La compañía amplía su porfolio con kombucha, kéfir de agua y 'living sodas', apostando por bebidas saludables y sin alcohol para jóvenes.

Prevé duplicar ventas en 2026, alcanzando 8 millones de unidades y presencia en España, Portugal, Francia, Inglaterra y Países Bajos.

La empresa diferenciará el área productiva del desarrollo y gestión de marca, buscando mayor eficiencia y capacidad de crecimiento.

Víver Living Drinks, marca granadina de refrescos naturales, se reestructura creando la sociedad Natural Brewing para impulsar su expansión internacional junto a AMC Natural.

La marca de refrescos naturales Víver Living Drinks, nacida en Granada, se reestructura para seguir creciendo a nivel internacional dentro del despegue iniciado en este sentido de la mano de AMC Natural.

Aquella alianza con el líder europeo en zumos refrigerados, sellada en 2023, les permitía producir y comercializar sus bebidas de kombucha por todo el continente y, además, impulsar el I+D para crear nuevos productos, como sus refrescos de kéfir.

Ahora se da un paso más. La idea es crecer a través de la fabricación para terceros de productos que puedan entrar en supermercados de otros países como marca blanca y para ello Víver Living Drinks se reorganiza.

La empresa ha acometido una escisión y creado la sociedad Natural Brewing, bajo la cual acometerá esta expansión con nuevos productos en su porfolio, con la idea de que el negocio quede más ordenado.

Mientras, Víver Living Drinks permanece como su marca de refrescos saludables. Quedan así diferenciadas el área productiva del desarrollo y gestión de marca, lo que optimiza y hace más eficiente la operativa diaria, considera Raúl de Frutos, su CEO.

"Esta separación nos permitirá ganar foco, agilidad y capacidad de crecimiento en ambas áreas", asegura a EL ESPAÑOL-Invertia.

Expansión internacional

La reorganización llega en el arranque de un año que esperan esté marcado por la expansión internacional. En 2026 tendrán presencia en España, Portugal, Francia, Inglaterra y Países Bajos.

Esta cuestión es lo que les permite pensar que este año llegarán a las 8 millones de unidades comercializadas, el doble de lo logrado en 2025.

Aunque también creen que remarán a favor la consolidación de las nuevas líneas de productos. Ya se definen como una "bodega de refrescos" y, amparados en la creciente demanda entre jóvenes de bebidas sin alcohol, ven margen de crecimiento en las categorías en las que trabajan.

Es decir, la kombucha, a base de té fermentado; la de kéfir de agua, lograda mediante la fermentación de cultivos de kéfir con zumos de frutas, y las 'living sodas', o sea, refrescos sin azúcar ni edulcorantes.

Al final, resume De Frutos, su objetivo es seguir innovando para liderar una nueva categoría de bebidas sin alcohol, naturales y alineadas con un estilo de vida saludable, un nicho en auge.

Cambio de nombre

La escisión llega prácticamente un año después de que anunciaran cambio de nombre. De Víver Kombucha pasaron a Víver Living Drinks justamente para lanzar otras bebidas fermentadas.

Ampliaban así sus opciones más allá de la kombucha, con la que habían logrado hasta ese momento llegar a más de 4.000 puntos de venta, por ejemplo en El Corte Inglés, Carrefour, Aldi, Alcampo, o también los Hoteles NH o en aeropuertos, en este caso en manos de WHSmith.