Dcoop paraliza la operación para hacerse con la totalidad de su filial en EEUU tras la amenaza de Trump

La incertidumbre generada por la situación internacional ha llevado a Dcoop a aplazar sus negociaciones y a pedir una postura unida de la UE.

El aceite de oliva es el producto español más expuesto a un posible embargo, con exportaciones de 732,7 millones en 2025.

La operación habría permitido a Dcoop controlar el 20% del mercado estadounidense de aceite de oliva virgen extra.

Dcoop ha paralizado la compra del 50% restante de Pompeian, su filial en EE.UU., debido a la amenaza comercial de Donald Trump.

La amenaza comercial de Donald Trump tras la negativa del Gobierno a que se usaran las bases de Rota y Morón en la ofensiva contra Irán tiene ya un primer impacto en el mundo empresarial español.

El protagonista es Dcoop, la mayor productora oleícola mundial, que ha paralizado las negociaciones para hacerse con el 50% que aún no posee de Pompeian, su filial en EEUU y que controla actualmente a medias con su socio marroquí Devico.

"Ahora está en el aire. Aplazado, se puede decir parado. Vamos a esperar un poquito a ver qué pasa y cómo afecta a nuestro socios. Seguimos interesados pero tenemos una icertidumbre", sostiene a EL ESPAÑOL-Invertia el presidente de la cooperativa, Antonio Luque.

La operación, anunciada por la cooperativa malagueña en noviembre, iba a permitir a Dcoop controlar el 20% de cuota de mercado del aceite virgen extra –el de mayor calidad y por tanto de mayor valor– en EEUU.

Además, se preveía como un revulsivo para el balance de Dcoop, cuya facturación supera los 1.500 millones anuales. Porque la compañía puede aportar, según cálculos de Luque, unos 300 millones a sus cuentas.

Ahora todo eso está en duda. "Vamos a tener dudas durante un tiempo. Si hubiera una situación en la que no podemos mandar aceite a EEUU pues eso nos bloquearía totalmente", apunta.

En ese escenario, contar con el 100% de Pompeian pero suministrarle aceite de otros países como Túnez hace que la iniciativa pierda atractivo. No obstante, insiste en que siguen interesados en el negocio, que ya había superado la fase de due dilligence.

Ahora estaban en conversaciones con los socios marroquíes para decidir los siguientes pasos. Es este proceso el que se aplaza por la amenaza de Trump.

Luque confía en que bajen las aguas y, mientras tanto, insiste en una petición: que haya una "postura unida dentro de la UE" para evitar perjuicios.

Aceite, el producto más expuesto

Se da la circunstancia de que el aceite de oliva es el producto más vendido por España a Estados Unidos y, por lo tanto, el más expuesto a un eventual embargo comercial.

Las exportaciones desde España al gigante norteamericano alcanzaron los 16.716,2 millones en 2025, un 8% menos que en 2024, con el aceite de oliva a la cabeza, del que se vendieron más toneladas que en 2024 pero por un menor importe, que pasó de 1.013 a 732,7 millones.

Detrás de este desajuste está el precio del aceite de oliva, que se ha abaratado un 31,6 % en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).