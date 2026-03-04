La compañía líder en alquiler de maquinaria GAM se lanza al sector de los grandes eventos para ampliar mercados

GAM busca alcanzar 400 millones de facturación en 2028 y estudia expandir su modelo a países como Marruecos y Portugal.

Ha cerrado un acuerdo con la Comunidad de Madrid para ser proveedor en el futuro circuito de Fórmula 1 y otros grandes eventos como conciertos y el viaje del Papa.

La empresa invertirá 150 millones de euros en tres años para ofrecer soluciones integrales en eventos, incluyendo energía y estructuras modulares.

GAM, líder en alquiler de maquinaria, entra en el sector de grandes eventos para diversificar su negocio.

La empresa española líder en el alquiler de maquinaria, GAM, se ha lanzado al negocio del montaje integral de los grandes eventos, para diversificar su actividad centrada en la construcción y los grandes sectores industriales.

Algo más del 60% de su negocio se centra en la aportación de maquinaria para la industria (tiene más de 40.000 máquinas), ya sea de forma puntual o con contratos a largo plazo.

Pero prepara un plan a tres años para ampliar la base de su negocio en el segmento de los grandes eventos que se organizan en España, con soluciones completas que abarcan desde la dotación de energía al alquiler de estructuras modulares adaptadas a cualquier circunstancia.

Dentro de ese área ya han llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para ser los proveedores de energía (generadores), montaje de gradas y de partes auxiliares del circuito móvil que se proyecta para la nueva Fórmula 1, así como la maquinaria auxiliar necesaria.

La proliferación de grandes conciertos en los últimos años u otros proyectos, como el próximo viaje del Papa a España, son oportunidades para ofrecer un servicio integral de todos los aspectos que es necesario preparar como infraestructura.

La hoja de ruta que se ha marcado la compañía se apoya en un modelo que combina los servicios de alquiler a corto plazo, los contratos a largo plazo y los servicios de valor añadido vinculados al entorno de la maquinaria.

Para ello se plantea una inversión de 150 millones de euros en tres años, en la que tendrá también cabida la nueva línea de “soluciones técnicas de ingeniería”, que es donde se engloban los eventos.

La idea es llegar a los 400 millones de facturación en 2028 sólo con el crecimiento orgánico planteado. No obstante, no descartan realizar otras operaciones de compra en el sector, que sufre una gran atomización en pequeños negocios.

Una de las claves a medio plazo pasa por establecer una política de dividendos y remunerar a sus accionistas. El socio principal de GAM es el empresario Francisco Riberas, que tiene un 43% del capital de forma directa, junto a otro 15% más repartido entre sus tres hijos.

GAM tiene su actividad centrada en España y Portugal (Iberia), pero su plan pasa por replicar modelo en otros países donde opera, como Marruecos o Portugal.

La sociedad también opera desde hace años como representante en España de la maquinaria que utiliza, que suele comprar en Estados Unidos y otros mercados internacionales. También se ocupa del mantenimiento y la actualización.

De hecho, tiene montado en León un taller de recuperación de maquinaria que se queda vieja (proyecto Reviver), del que han salido 600 vehículos industriales seminuevos en un año (24 millones de euros) a partir de los miles que se van quedando obsoletos.