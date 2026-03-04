Bruselas aprueba la Estrategia Marítima Industrial respaldada por Pymar

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Europea ha aprobado la nueva Estrategia Marítima Industrial de la UE para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector naval. Esta iniciativa responde a una demanda histórica de Pymar y busca dotar al sector de un marco estratégico actualizado ante el contexto geopolítico actual. El plan refuerza la innovación, el liderazgo tecnológico limpio y digital, y el papel global de la industria marítima europea, con impacto directo en la industria española. Pymar ha colaborado activamente en la elaboración de la estrategia y continuará defendiendo los intereses de la industria naval privada española en el ámbito europeo.

La Comisión Europea ha aprobado hoy la nueva Estrategia Marítima Industrial de la UE, una iniciativa emblemática para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la industria naval europea.

Esta hoja de ruta, impulsada a partir de la mission letter dirigida por Ursula von der Leyen al comisario de Transporte Sostenible y Turismo en septiembre de 2024, responde a una demanda sostenida por Pymar.

Esta demanda es dotar al sector de un marco estratégico actualizado que refuerce la competitividad internacional de la industria naval europea ante el actual contexto geopolítico y su papel esencial en la autonomía estratégica del continente.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha expresado su satisfacción por la aprobación de este plan, que se alinea con las aportaciones formuladas por la compañía durante su proceso de elaboración.

"Se abre una nueva etapa en la que la UE apuesta de manera decidida por fortalecer el liderazgo de la industria naval europea", ha declarado López del Pozo.

Un plan de acción

La Estrategia Marítima Industrial llega en un momento crítico para el sector naval europeo.

Frente al aumento de la competencia internacional, intensificada por la proliferación de medidas distorsionadoras del mercado adoptadas por terceros países, este plan establece un marco político europeo que protege e impulsa la industria marítima.

También refuerza su capacidad de innovación, su liderazgo tecnológico limpio y digital, y su competitividad global.

Las iniciativas aprobadas tendrán un impacto significativo en la industria naval española, tanto para armadores y empresas de la cadena de valor como para los productos y procesos productivos de los astilleros.

Consciente de esta trascendencia, Pymar ha colaborado activamente durante el último año en los trabajos preparatorios.

Lo ha hecho aportando propuestas acordes con los intereses de la industria en la consulta abierta por la Comisión y participando directamente en los diálogos estratégicos celebrados en Bruselas con las instituciones comunitarias y los principales representantes europeos del sector.

Compromiso

Pymar continuará defendiendo los intereses de la industria naval privada española en este ámbito.

Desde su posición entre los principales actores del sector en los Estados miembros contribuirá a fortalecer el diálogo institucional y velará por que las decisiones estratégicas reflejen las necesidades reales del conjunto de la industria.