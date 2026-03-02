Repsol, Naturgy, aerolíneas y hoteleras, las empresas españolas más afectadas por los ataques en el Golfo Pérsico

Empresas españolas de infraestructuras y distribución, como Acciona, FCC, Renfe, Navantia y Zara, también pueden sufrir consecuencias económicas por la inestabilidad y el descenso de la actividad en la zona.

Las empresas españolas siguen con atención la escalada bélica en Irán y en el Golfo Pérsico.Y los más afectados son las energéticas que ven cómo el suministro de gas y el de petróleo puede verse seriamente afectado por el cierre del estrecho de Ormuz.

Pero no solo eso. Las aerolíneas podrían verse obligadas a suspender rutas por la escalada bélica en los países del Golfo Pérsico y las hoteleras sufrir impactos en su actividad por la caída del turismo y los viajes de negocios a países como Arabia Saudí o Dubai.

El problema es que el ataque de Estados Unidos e Irán ha desencadenado un conflicto que ya afecta a toda la región, con ataques de Teherán a bases militares en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania e Irak.

Y a última hora del domingo, Alemania, Francia y Reino Unido acordaron "coordinarse" con EEUU para acabar "con las capacidades de Irán", lo que anticipa un conflicto de largo recorrido y con fuerte inestabilidad en la zona, a medio y largo plazo.

El primer impacto económico ya se produjo el sábado con el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el petróleo y para el comercio mundial. Por sus aguas pasa el 20% de la producción mundial de crudo, el 25% del suministro marítimo mundial y el 30% del gas.

El domingo, MSC y Maersk anunciaron la suspensión de sus operaciones Ormuz y pocas horas después, Irán comunicó el ataque a tres petroleros de EEUU y Reino Unido en la zona, generando una situación de inestabilidad que limita el tráfico en el estrecho incluso si formalmente se abre el paso.

En este contexto, España importa cerca del 10% de todo el petróleo que necesita anualmente del Golfo Pérsico, principalmente de Irak y Arabia Saudí. Y el 2% del gas, en total unos 4.000 millones de euros de compras en total.

El bloqueo de Ormuz sumado a los elevados precios, que ya van por 10% esta jornada y algunos anticipan que podría llegar a los 100 dólares, subirá de manera importante la factura a empresas como Repsol (petróleo) y Naturgy (gas).

Pero también tendrán impacto Iberdrola (Qatar Investment Authority de Catar), Cepsa (Mubadala Investment Company de Abu Dabi) y Endesa, los dos primeros con fondos árabes como sus principales accionistas. No sería un efecto directo, pero muchas de sus inversiones podrían verse limitadas si el conflicto se consolida en el tiempo.

Del mismo modo, la gasista española tiene contratos de aprovisionamiento de gas con Omán y 10.000 millones de euros en contratos a largo plazo con Rusia. Lo mismo que Endesa con Qatar.

Sería el segundo gran golpe para su diversificación de proveedores en cinco años después de que paulatinamente la UE obligará a los países comunitarios y a sus empresas a desconectar del crudo y del gas ruso tras su invasión a Ucrania en 2022.

Como ya ha informado este diario, un contexto que confirma la tendencia de los últimos meses en el que Estados Unidos se consolida -y se seguirá consolidando- como el principal proveedor energético de España y de Europa.

Hoteles y distribución

Pero la energía no sería el único afectado. Si vemos la presencia de empresas españolas en el Golfo Pérsico, vemos que las principales hoteleras como NH, Meliá, Barceló y Riu, tienen hoteles en la zona o planes para abrir nuevas plazas.

Si la inestabilidad sigue, su negocio puede verse afectado por la caída de los viajes y la bajada de los turistas. Por otro lado, si es que siguen los ataques cruzados, empresas españolas como Iberia o Air Europa podrían también verse obligadas a suspender rutas, como ya se ha hecho con Israel.

Infraestructuras

Desde el punto de vista de la distribución, Zara tiene una fuerte presencia con casi 400 tiendas en todo el Golfo con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos; y Mango y Tendam aunque con menos exposición.

Desde el punto de vista de las infraestructuras y los contratos públicos en la región, tienen impacto Acciona, FCC, Renfe, Navantia, Talgo y CAF. Todos ellos con acuerdos en obra civil y en redes ferroviarias.