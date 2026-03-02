La Mar de Gambas negocia con un grupo hostelero para abrir en los dos próximos años 12 locales en Madrid

La cadena prevé reducir el ticket medio a entre 17 y 20 euros por cliente y expandirse también en Andalucía con nuevos locales.

Se invertirán más de 250.000 euros para modernizar instalaciones, optimizar procesos y fortalecer la identidad de la marca.

La empresa ha sido adjudicada al empresario José Manuel Navarro Bernal, quien ha reorganizado proveedores y renovado la carta.

La Mar de Gambas abrirá 12 nuevos locales en Madrid hasta 2027 gracias a un acuerdo con un grupo hostelero.

La Mar de Gambas arranca este lunes su nueva etapa tras ser adjudicada al empresario José Manuel Navarro Bernal, especializado en reflotar firmas al borde la quiebra. Con proveedores reorganizados y nueva carta, la cervecería andaluza marca un nuevo ritmo y se dispone ya a cerrar su primer gran acuerdo de expansión.

Se trata de un pacto con un potente grupo hostelero que le permitirá abrir doce locales en Madrid entre este mismo año y 2027. Supondrá su regreso a la capital española, donde llegó a tener cuatro establecimientos que abrieron justo antes del estallido de la Covid.

La pandemia condenó esta apuesta de la marca sevillana y también los planes y cuentas generales del negocio, que a finales del año pasado se declaraba en concurso de acreedores.

Ahora abre otro capítulo tras su adjudicación a Navarro Bernal, que ofreció algo más de un millón de euros por la unidad productiva y prometió mantener a la totalidad de la plantilla, una decena de personas.

Es casi lo único que se mantiene intacto, porque lo que se ha vivido en la marca en una total renovación y reorganización.

Grupo Hostelero Puerto Seguro

El negocio se renueva bajo el control de Grupo Hostelero Puerto Seguro, sociedad designada por Navarro Bernal para relanzar este proyecto, que es en realidad su única y gran apuesta hostelera dentro de un variado conglomerado de empresas que incluye a Sevillana de Tubos; Arteoliva, que produce gazpacho, salmorejo, salsas y aceitunas o Seta Ph Technology, pionera en tratamientos de agua y desalinización.

Se entiende por ello el fuerte empuje que se le quiere dar a la iniciativa, a la que se va a inyectar más de 250.000 euros para modernizar instalaciones, optimizar procesos y fortalecer la identidad corporativa de la marca.

Uno de los platos de la cadena de cervecerías. Cedida.

Mirado al detalle, ese plan incluye apoyo a franquiciados que incluyen material publicitario, mejora en los locales, formación de empleados, campañas de marketing y hasta uniformes.

La idea, en suma, es dotar de herramientas a un concepto de restauración que consideran imbatible para el público no ya andaluz, sino nacional. Porque en la mira está expandirse fuera de la región, donde actualmente cuentan con 55 locales franquiciados.

Los planes apuntan a que a finales de 2027 tengan una veintena más: los 12 de Madrid y otros diez en Andalucía. En lo referido a esto último ya cuentan con acuerdos para abrir cuatro, uno en Huelva, otro en Chipiona, Matalascañas y el último en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

El ritmo les sorprende incluso a ellos; la sensación en la Mar de Gambas es que se ha disparado el número de interesados por entrar en el proyecto una vez ha cambiado de manos.

Tanto, que confían en que ya en 2027 puedan abrir un mínimo de veinte locales más a nivel nacional.

Bajada del ticket

Son planes que van acompañados de una bajada del ticket medio por cliente en comparación con lo que había antes. Para la nueva etapa se estiman que oscilará entre 17 y 20 euros.

Ello con una carta renovada y un impulso a la calidad. La cuadratura del círculo se consigue con una reorganización de los proveedores, que permite pedir mayores cantidades y ajustar los márgenes para que el negocio sea rentable con precios algo más bajos.

Con esa lógica también renuevan la carta, que incluye tablas de embutido o platos fuera de carta según las zonas en las que se encuentren estos establecimientos. La idea es aprovechar el producto local y dar también más juego a los franquiciados.