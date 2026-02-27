Freshfields, Jones Day, A&O Shearman o Uría Menéndez: los abogados que lideraron el M&A de España en 2025

Solo tres mujeres figuran entre los 25 abogados con más presencia en el M&A nacional, según MergerLinks.

Por número de operaciones, destacaron Manuel Echenique y Javier Ruiz-Cámara Bayo, ambos de Uría Menéndez, e Íñigo del Val de A&O Shearman.

Luis Riesgo (Jones Day) e Íñigo del Val (A&O Shearman) también superaron los 10.000 millones de libras en valoración por su asesoría en operaciones.

Armando Albarrán, de Freshfields, lideró el asesoramiento en operaciones de M&A en España en 2025, con transacciones valoradas en 17.805 millones de euros.

En un mercado de fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés) que tuvo dos caras en España el año pasado, con menos operaciones pero de más valor, cuatro abogados se coronaron como los reyes de las transacciones corporativas por su asesoramiento legal en ellas.

El líder fue Armando Albarrán, de Freshfields, que asesoró operaciones por valor de 15.526 millones de libras esterlinas (17.805 millones de euros), según el ranking anual elaborado por MergerLinks. Albarrán ha fichado por Gibson Dunn para abrir en España, aunque su apertura oficial se está retrasando por la cláusula de garden leave.

Le siguieron Luis Riesgo, de Jones Day, con 14.780 millones, e Íñigo del Val, de A&O Shearman, con 10.575 millones. Fueron los tres únicos abogados que lograron sobrepasar la barrera de los 10.000 millones de libras (unos 11.500 millones de euros) en valoración por su asesoramiento en operaciones.

Sin embargo, por número de operaciones transaccionadas que llevaron su firma, el top 3 es otro. En primera posición, nadie pudo discutir el liderazgo que asumieron Manuel Echenique, de Uría Menéndez, con una decena de deals en su haber, y el propio Íñigo del Val en A&O Shearman, que participó en nueve transacciones.

Cerró el podio con siete operaciones Javier Ruiz-Cámara Bayo, de Uría Menéndez, que hasta el último momento tuvo que pugnar el tercer lugar del cajón con Tomer Pinkusiewicz, con seis transacciones en Gibson Dunn & Crutcher.

Pocas mujeres

Otro dato a tener en cuenta es el bajo número de mujeres incluidas entre los 25 abogados con más presencia en el M&A nacional. Según MergerLinks, apenas tres abogadas lograron colarse en un top 25 muy masculinizado.

Se trata de Carmen Burgos (Linklaters), Victoria MacDuff (Slaughter & May) y Mariken van Esch (Linklaters), en la segunda mitad del ranking de MergerLinks.

Cabe recordar que, conforme a las fuentes de datos más utilizadas por el sector (Mergermarket, LSEG y TTR Data), el M&A en España movilizó entre 66.000 y 103.000 millones de euros en 2025. Mientras que el número de operaciones descendió un 7% en promedio, su valoración conjunta se incrementó de media en un 30%.

La operación más cuantiosa fue la auto-opa de Naturgy en junio, cuando la energética adquirió el 9,1% de sus propias acciones por un total de más de 2.300 millones de euros. La operación, dirigida a aumentar el capital flotante (free float), elevó su autocartera al 10%.