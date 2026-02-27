Las ocho claves de Goirigolzarri para elevar la competitividad de la Unión Europea y desatascar el crecimiento real en España

Subraya la importancia del consenso para mejorar la productividad, controlar las cuentas públicas, fomentar la inversión y adecuar la formación laboral a las necesidades empresariales.

En un contexto de incertidumbre mundial, de cambio de paradigma y con serios problemas en Europa para mantener en pie el Estado de Bienestar, es difícil poner las luces largas y hacer una reflexión de largo aliento más allá de la coyuntura inmediata.

Por eso la reflexión del presidente de Deusto Business School, José Ignacio Goirigolzarri, tiene sentido. Y cobra más importancia en medio de un debate político y económico en el que por momentos se olvidan las reformas estructurales y los cambios reales.

El exconsejero delegado del BBVA, y expresidente de Bankia y de Caixabank intervino en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha y compartió sus recetas para elevar la competitividad y la productividad de la Unión Europea y desatascar el crecimiento real en España. Ocho recetas que recopila EL ESPAÑOL-Invertia.

-Crecer para mantener el Estado de Bienestar: Goirigolzarri indicó que para que Europa mantenga su gasto social -que representa el 46% del mundo, solo con el 17% del PIB- es fundamental crecer y, en especial, generar las condiciones para que esto se produzca.

Unas condiciones que pasan, señaló, por un cambio de actitudes y por la puesta en marcha de políticas reales que garanticen que el continente pueda seguir aumentando su producción, condición necesaria para mantener nuestro nivel de vida y nuestro Estado del Bienestar.

-Acelerar las reformas: el exbanquero recordó que la presentación de los informes Draghi y Letta generaron un amplio consenso, pero que un año después solo el 12% de sus recomendaciones han empezado a ser aplicadas. Y eso pasa también por reducir la burocracia.

"Europa tiene un diagnóstico claro y todos estamos de acuerdo, pero tenemos una evidente falta de sentido de urgencia". Y agregó que hay que acelerar antes de que sea demasiado tarde.

-Integración económica: "La integración de los mercados en Europa es fundamental para que el continente pueda jugar un papel relevante en el largo plazo".

Goirigolzarri se refiere a la extrema fragmentación, no sólo de las empresas y de los sectores productivos, sino que a la falta de unidad de mercados y el lastre que esto significa para el sistema financiero, la productividad y la competitividad del continente ante gigantes como Estados Unidos y China.

-Frenar el proteccionismo: para el presidente de Deusto Business School el mundo actual ha vivido una transformación radical en el que se ha pasado de un mercado abierto basado en organismos multilaterales y globalizado a un mundo fragmentado.

También cree que los organismos internacionales han perdido peso, y que han sido superados por un proteccionismo exacerbado en el que los gobiernos están cada vez más interviniendo en la economía.

Crecimiento de España

-Consensos para aumentar la productividad y la competitividad: en el caso europeo, pero también en el de España, ha indicado que la única manera de avanzar en las reformas necesarias para aumentar la productividad y la competitividad es el consenso.

"Cuando uno analiza el crecimiento de España ve que el problema fundamental es que tenemos una productividad baja y que su evolución no consigue disminuir el diferencial con Europa, que a su vez no consigue disminuir la distancia con Estados Unidos".

"La productividad desafortunadamente no es una cosa que se mejore por políticas de demanda, se mejora por oferta. Y eso es proporcional a hablar de reformas estructurales que exigen consenso muy lejos de la actual crispación", ha zanjado.

Gasto público

-Control de las cuentas públicas: en el caso de España, para Goirigolzarri la clave está en extremar el control de las cuentas públicas, a su juicio "nuestra gran vulnerabilidad".

"Cuando uno ve la evolución global de la economía española, creo que nos tenemos que felicitar. Pero es importante tener en cuenta las fuentes de ese crecimiento y eso hace que haya una gran diferencia entre la macro y la microeconomía".

Y agregó que entre 2008 a 2025, la renta per cápita en términos reales no ha crecido nada. Un 1% o 2% en 17 años.

"Eso nos habla de una economía que no crece y esta situación requiere respuesta evidente en términos de mejora de la productividad, pero además en nuestras cuentas fiscales", dijo.

Inversión estancada

-Estabilidad para la inversión: para Goirigolzarri la única manera de tener un crecimiento real es generar las condiciones para aumentar la inversión. "En 17 años, la inversión real en España ha crecido sólo un 11%. Y la inversión pública es un tercio inferior a la de 2008".

"España está claramente debajo de la media europea y ocupamos uno de los puestos más bajos. La inversión privada en este tiempo creció en términos reales poco más del 12% y dividida entre el PIB ha tenido una caída de seis puntos en 17 años.

Formación y desempleo

-Formación para la cohesión social y reducir el desempleo: para el directivo tenemos un desequilibrio entre habilidades de los ciudadanos y las que requieren las empresas. "Por eso tenemos esta tasa de paro". Y agrega que este desequilibrio se tiene que cuidar de forma especial por la revolución digital y la extensión de la vida laboral.

"Tenemos un gran proyecto de formación a lo largo de la vida laboral de las personas, que es el proyecto más apasionante y el que más aportaría cohesión social, algo evidente porque la desigualdad está impulsada por el desempleo. Y este proyecto necesita grandes consensos que no tenemos".