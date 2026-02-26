Vox carga contra el Ibex y complica la relación de las empresas con un eventual Gobierno de coalición del PP

A pesar de ver en el PP una garantía de cambio, las empresas están preocupadas por la deriva populista de Vox y piden que se les permita trabajar sin hostigamiento político.

El sector empresarial teme que esta retórica complique la relación con un eventual Gobierno de coalición entre PP y Vox.

Empresarios consideran que estas declaraciones de Vox suponen un peligroso precedente populista, similar a los discursos de Podemos, Sumar y PSOE.

Vox ha criticado al Ibex 35 y lo ha vinculado con el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha generado malestar en el mundo empresarial.

Las últimas declaraciones de Vox cargando contra el Ibex y vinculándole con el Gobierno de Pedro Sánchez, no han sentado nada bien entre el mundo empresarial, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, dijo este miércoles que gracias al actual Gobierno de coalición, a la gran empresa cotizada del Ibex "le va muy bien", mientras que al "españolito de a pie cada día le va peor".

No ha sido un ataque directo, pero sí que ha puesto a las empresas en el punto de mira e -indirectamente- han justificado sus crecientes beneficios y la mejora del selectivo español en máximos históricos por la gestión económica del Gobierno.

El Ibex 35 cerró 2025 revalorizándose cerca del 50%, marcando su mejor ejercicio desde 1993 y superando los 17.000 puntos.

Las fuentes consultadas por este diario consideran que estas palabras pueden marcar un peligroso precedente populista que no está muy lejos de Podemos, Sumar o el propio PSOE. Y que vuelve a criminalizar a las grandes empresas sólo por el hecho de realizar una mejor gestión.

Empresarios de diferentes sectores consultados por este diario no se esperaban este "señalamiento" que consideran injustificado y que no está lejos de los que ha hecho en muchas ocasiones el propio presidente del Gobierno.

Advierten que la política de Pedro Sánchez con respecto a la empresa ha ido en el sentido absolutamente contrario, con subidas de impuestos, tasas extraordinarias, aumento de los costes laborales, intervencionismo y una constante inseguridad jurídica.

Es así como -consideran- no sólo se está transmitiendo una idea errónea a la opinión pública, sino que además se hace una lectura equivocada de la relación del Ibex con Sánchez, con más sombras que luces y que actualmente está rota.

No obstante, lo peor -indican- es que estas declaraciones populistas no son el mejor antecedente de cara a futuras campañas electorales o incluso ante un eventual Gobierno de coalición con el Partido Popular (PP).

Una posibilidad real, según los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón y las encuestas que dan más del 50% de escaños al PP y a Vox en unas probables elecciones generales.

En el mundo empresarial consideran que es muy probable la constitución de un Ejecutivo liderado por el PP y secundado por Vox en el futuro.

Y en este contexto creen que es un peligro que este discurso contra el Ibex termine calando en el partido liderado por Santiago Abascal. Y que se vuelva recurrente.

El análisis que se hace es que gran parte de los ataques del PSOE, de Podemos y de Sumar a la gran empresa están motivados por un sentimiento populista que compiten por el electorado de la clase trabajadora. La misma estrategia que parece seguir Vox.

Coalición PP-Vox

Del mismo modo, las declaraciones de los partidos de izquierda del Gobierno de coalición confirman que las presiones de Sumar y Podemos al PSOE han sido fundamentales para definir por acción -u omisión- la posición de Sánchez contra los empresarios.

Es así como -consideran- no es una buena noticia que Vox asuma una deriva populista y contra la empresa que juega Sumar dentro del Gobierno, si es que finalmente se constituye una coalición con el PP.

"No podemos salir de un Gobierno con mensajes radicales a otro con acciones similares".

Y es que buena parte de la gran empresa considera que es muy complejo tener dos sensibilidades diferentes en un Ejecutivo. Ya lo han vivido con Sánchez en su primera etapa y no quieren vivirlo de nuevo.

Alberto Núñez Feijóo

Las fuentes consultadas consideran que el PP y Alberto Núñez Feijóo son una garantía de cambio y que pueden mejorar las relaciones con el mundo empresarial respecto del actual hostigamiento.

Pero a su vez, temen que si Vox sigue en esta deriva, la relación con este probable Gobierno puede complicarse. Lo único que pide el mundo empresarial es que les dejen trabajar y por ello ha crecido la preocupación por estos recientes mensajes.

En esta línea, no ven con malos ojos mantener relaciones con Vox y de hecho, algunas empresas se plantean conocer su programa y su sensibilidad empresarial. Es por ello que los ataques de este miércoles han sido recibidos con sorpresa.