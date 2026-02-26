Vox carga contra el Ibex y complica la relación de las empresas con un eventual Gobierno de coalición del PP
El mundo corporativo desconfía de la formación de Santiago Abascal tras las últimas declaraciones acusándoles de que "les va muy bien" con Sánchez
Las últimas declaraciones de Vox cargando contra el Ibex y vinculándole con el Gobierno de Pedro Sánchez, no han sentado nada bien entre el mundo empresarial, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia.
El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, dijo este miércoles que gracias al actual Gobierno de coalición, a la gran empresa cotizada del Ibex "le va muy bien", mientras que al "españolito de a pie cada día le va peor".
No ha sido un ataque directo, pero sí que ha puesto a las empresas en el punto de mira e -indirectamente- han justificado sus crecientes beneficios y la mejora del selectivo español en máximos históricos por la gestión económica del Gobierno.
El Ibex 35 cerró 2025 revalorizándose cerca del 50%, marcando su mejor ejercicio desde 1993 y superando los 17.000 puntos.
Las fuentes consultadas por este diario consideran que estas palabras pueden marcar un peligroso precedente populista que no está muy lejos de Podemos, Sumar o el propio PSOE. Y que vuelve a criminalizar a las grandes empresas sólo por el hecho de realizar una mejor gestión.
Empresarios de diferentes sectores consultados por este diario no se esperaban este "señalamiento" que consideran injustificado y que no está lejos de los que ha hecho en muchas ocasiones el propio presidente del Gobierno.
Advierten que la política de Pedro Sánchez con respecto a la empresa ha ido en el sentido absolutamente contrario, con subidas de impuestos, tasas extraordinarias, aumento de los costes laborales, intervencionismo y una constante inseguridad jurídica.
Es así como -consideran- no sólo se está transmitiendo una idea errónea a la opinión pública, sino que además se hace una lectura equivocada de la relación del Ibex con Sánchez, con más sombras que luces y que actualmente está rota.
No obstante, lo peor -indican- es que estas declaraciones populistas no son el mejor antecedente de cara a futuras campañas electorales o incluso ante un eventual Gobierno de coalición con el Partido Popular (PP).
Una posibilidad real, según los últimos resultados electorales en Extremadura y Aragón y las encuestas que dan más del 50% de escaños al PP y a Vox en unas probables elecciones generales.
En el mundo empresarial consideran que es muy probable la constitución de un Ejecutivo liderado por el PP y secundado por Vox en el futuro.
Y en este contexto creen que es un peligro que este discurso contra el Ibex termine calando en el partido liderado por Santiago Abascal. Y que se vuelva recurrente.
El análisis que se hace es que gran parte de los ataques del PSOE, de Podemos y de Sumar a la gran empresa están motivados por un sentimiento populista que compiten por el electorado de la clase trabajadora. La misma estrategia que parece seguir Vox.
Coalición PP-Vox
Del mismo modo, las declaraciones de los partidos de izquierda del Gobierno de coalición confirman que las presiones de Sumar y Podemos al PSOE han sido fundamentales para definir por acción -u omisión- la posición de Sánchez contra los empresarios.
Es así como -consideran- no es una buena noticia que Vox asuma una deriva populista y contra la empresa que juega Sumar dentro del Gobierno, si es que finalmente se constituye una coalición con el PP.
"No podemos salir de un Gobierno con mensajes radicales a otro con acciones similares".
Y es que buena parte de la gran empresa considera que es muy complejo tener dos sensibilidades diferentes en un Ejecutivo. Ya lo han vivido con Sánchez en su primera etapa y no quieren vivirlo de nuevo.
Alberto Núñez Feijóo
Las fuentes consultadas consideran que el PP y Alberto Núñez Feijóo son una garantía de cambio y que pueden mejorar las relaciones con el mundo empresarial respecto del actual hostigamiento.
Pero a su vez, temen que si Vox sigue en esta deriva, la relación con este probable Gobierno puede complicarse. Lo único que pide el mundo empresarial es que les dejen trabajar y por ello ha crecido la preocupación por estos recientes mensajes.
En esta línea, no ven con malos ojos mantener relaciones con Vox y de hecho, algunas empresas se plantean conocer su programa y su sensibilidad empresarial. Es por ello que los ataques de este miércoles han sido recibidos con sorpresa.