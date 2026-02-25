Twenix, Chekin y CoverManager dan la campanada entre las 'scaleups' que más crecen en España

Las claves nuevo Generado con IA Twenix, Chekin y CoverManager lideran el crecimiento entre las 'scaleups' tecnológicas en Andalucía, con aumentos de facturación del 777%, 533% y 262% respectivamente en los últimos cuatro años. Estas empresas destacan en el ranking Deloitte Technology Fast 50 Programme, que reconoce a las 50 scaleups tecnológicas de mayor crecimiento en España. Twenix se ha consolidado como referente en formación de inglés para empresas, Chekin agiliza el registro de huéspedes en alojamientos turísticos y CoverManager gestiona reservas en restaurantes de alta gama. El ecosistema andaluz cuenta con siete scaleups en el ranking, reflejando un cambio estructural hacia empresas con rápido crecimiento, disciplina financiera y ambición internacional.

En el paso de ser startup en fase inicial a desarrollar el negocio en grandes cifras, ninguna firma andaluza está avanzando tanto como Twenix, Chekin y CoverManager.

Las tres componen el podio regional en lo referido a 'scaleups' –aquellas startups de rápido crecimiento con un alto componente tecnológico– que más están escalando su negocio en España.

O sea, que han disparado facturación. En concreto, ésta se ha aumentado en los últimos cuatro años un 777% en el caso de Twenix, originaria de Almería; un 533% en el caso de Chekin y un 262% en el caso de CoverManager, ambas sevillanas.

Las tres destacan en el ranking Deloitte Technology Fast 50 Programme, que reconoce a las 50 scaleups tecnológicas de mayor crecimiento en nuestro país.

En esencia, lo que permite ver esta lista es cuántas startups están logrando en poco tiempo sentar las bases para convertirse en compañías de peso.

No solo porque su facturación esté creciendo exponencialmente, sino porque cuentan con una capacidad diferencial para atraer capital, crecer de forma eficiente y liderar sus respectivas categorías.

De hecho, la ronda media de financiación de estas compañías ronda los 15 millones de euros.

Siete andaluzas

En esa lista de medio centenar de scaleups hay siete andaluzas. La primera es Twenix, que se sitúa en decimotercera posición.

"¿Por qué seguimos estudiando inglés como hace 50 años?", fue la pregunta con la que surgió esta empresa en 2017.

Su propuesta en enseñar el idioma de Shakespeare a mandos intermedios de empresas en conversaciones diarias de casi media hora despegó en medio del confinamiento y ya ha convencido a más de 1.000 compañías.

Twenix.

Entre ellas Loewe, Atlético de Madrid, Sanitas o Goiko. En el camino de crecimiento, no han dejado de obtener fondos.

Entre 2018 y 2021 cerraron de hecho varias rondas: primero tickets de business angels, luego una ronda de 335.000 euros liderada por JME Ventures y más tarde una ronda de 2 millones con fondos como Banco Sabadell, Inveready, JME y Brighteye para acelerar el crecimiento en España e Italia.

Le sigue en el puesto 17 Chekin, fundada en el año 2017 con el objetivo de agilizar y simplificar el proceso de registro de huéspedes en alojamientos vacacionales.

Su elemento diferencial es la eliminación de barreras a la hora de registrar a los huéspedes con las autoridades pertinentes. En solo cinco años sumó unos 2.000 clientes en más de 20 países, apalancándose en el crecimiento de las viviendas turísticas y en la necesidad de soluciones contactless tras la pandemia.

También ha sido fundamental su alianza internacional con la británica eviivo, uno de los grandes PMS del alojamiento independiente. Ahora Chekin es la “columna vertebral” tecnológica de miles de alojamientos.

En el puesto 33 está CoverManager, que arrancó en 2015 como software de gestión de reservas y es ahora una plataforma integral que centraliza reservas online y telefónicas, gestiona planos de sala, controla no‑shows, incorpora pagos en mesa y herramientas de fidelización.

Su salto diferencial llegó tras lograr como clientes restaurantes de estrella Michelin. Algunos son Diverxo, de Dabid Muñoz, El Celler de Can Roca (hermanos Roca), Aponiente (Ángel León) o Smoked Room (Dani García).

En ese periodo no dejó de atraer interés inversor. En 2022 cerró una ronda de 52 millones de euros liderada por GP Bullhound, con business angels de peso del ecosistema español.

El año pasado, el fondo PSG Equity la adquirió para fusionarla con la francesa Zenchef para crear el líder del sector en Europa con 36.000 restaurantes en más de 20 países bajo gestión; 800 de ellos tienen estrella Michelín.

La lista de andaluzas la completan Paraty Tech y Velca, en los puestos 39 y 40, respectivamente. La malagueña Paraty Tech, que en cuatro años ha disparado un 203% su facturación, está especializada en ayudar a hoteles y otros alojamientos a vender más por sus propios canales.

Por su parte, Velca, que diseña y comercializa motos, ciclomotores y bicicletas 100% eléctricos, ha subido en cuatro años un 175% su facturación.

Ya en las posiciones 28 y 50 aparecen otras dos andaluzas: Data Seekers y Genially, respectivamente. La primera, que desarrolla soluciones SaaS de inteligencia de precios y catálogo, ha duplicado ventas en cuatro años.

La segunda, ofrece una plataforma online para crear presentaciones, infografías y otros contenidos digitales interactivos sin necesidad de saber programar ni dominar el diseño. Su facturación ha aumentado un 76%.

Cambio del ecosistema

Todas ellas "reflejan el cambio estructural del ecosistema", remarca en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia Mario Teijeiro, Managing Director Deloitte StartmeUP y M&A Tech.

Es decir, son "compañías que crecen rápido, pero con disciplina financiera, métricas sólidas y ambición por la expansión internacional".

Observa además que su orientación hacia el crecimiento "se combina con la implementación de planes estratégicos ligados y orientados a operaciones de M&A", sin olvidar que han incluido la IA generativa como "aliado en la optimización de la producción, la reducción de costes y la aceleración de nuevos productos y servicios".