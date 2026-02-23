EY culmina el primer año de su plan estratégico hasta 2027 con una facturación un 9% mayor de 922 millones

Federico Linares, presidente de EY España, subraya el compromiso de la firma con la creación de valor para clientes, personas, finanzas y sociedad.

La firma avanza en su plan estratégico EY Revolution FY25-FY27, destacando la creación del EY Campus en Madrid y una reorganización sectorial con nuevos líderes para once sectores.

Todas sus líneas de servicio contribuyeron al aumento de ingresos: EY Consulting creció un 12,4%, EY Assurance un 5,1%, EY Abogados un 9% y EY-Parthenon un 7,3%.

EY cerró el ejercicio fiscal 2025 con una facturación de casi 922 millones de euros, un crecimiento del 8,7% respecto al año anterior.

EY avanza a buen paso en su plan estratégico de España. La consultora ha cerrado el ejercicio fiscal 2025, finalizado el pasado 30 de junio, con una facturación de casi 922 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,7% respecto del año anterior.

Unos ingresos que se elevan hasta los 1.111 millones de euros si se tiene en cuenta la facturación intragrupo, que alcanzó los 189 millones en el ejercicio fiscal 2025.

Todas las líneas de servicio han contribuido al crecimiento de EY España. EY Consulting facturó 306 millones de euros, un 12,4% más que en 2024, mientras que EY Assurance situó sus ingresos en 276 millones, un 5,1% más.

Por su parte, la cifra de negocio de EY Abogados fue de 233 millones, lo que supone un crecimiento del 9%. Finalmente, EY-Parthenon alcanzó los 106 millones, con lo que su facturación se incrementó en un 7,3%.

La consultora califica de "transformador" el último ejercicio. Caber recordar que ha iniciado la ejecución de su plan estratégico EY Revolution FY25-FY27. Como parte del mismo, y entre otras iniciativas, la firma avanza en la creación de EY Campus, un nuevo modelo de trabajo que se implantará en la oficina de Madrid y que suma, a los espacios con los que ya cuenta en la Torre Titania, 11 plantas en el inmueble situado en la calle Orense número 2.

Asimismo, EY ha evolucionado su modelo organizativo incorporando a su estructura de cuatro líneas de servicio un rediseño de su enfoque sectorial, con nuevos socios responsables de cada uno de los once sectores.

Federico Linares, presidente de EY España, señala que "estos resultados son motivo de orgullo, pues reflejan la ambición y el compromiso compartido por todos los socios y profesionales que conformamos la firma. También nuestro propósito de crear valor de cliente, de personas, financiero y social, todos al mismo nivel estratégico".