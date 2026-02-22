Los dirigentes de Gotham y GIP intentarán convencer al juez de que su informe sobre Grifols no fue manipulación de mercado

Las claves nuevo Generado con IA Los responsables de Gotham y GIP declararán ante la Audiencia Nacional para defender que su informe sobre Grifols no fue manipulación de mercado. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Gotham de lanzar información sesgada para provocar la caída en bolsa de Grifols y beneficiar a GIP, que tenía posiciones bajistas. Gotham sostiene que su informe era razonable y basado en datos, alertando sobre el elevado endeudamiento de Grifols y posibles irregularidades contables. La CNMV y la SEC han emitido informes contradictorios sobre el caso, mientras que el expediente sancionador de la CNMV ha llevado la disputa a los tribunales.

Los máximos responsables de Gotham, Daniel Yu, y del fondo GIP, Cyrus de Weck, pasarán en las dos próximas semanas por la Audiencia Nacional para defender que el informe que se emitió sobre Grifols en enero de 2024 y causó su desplome en bolsa no fue una manipulación de mercado.

En las alegaciones de las defensas de los dos altos directivos se acusa a Grifols y su socio Straton de hacer una interpretación interesada del informe que lanzó Gotham sobre las posibles irregularidades contables que había cometido la farmacéutica entre 2021 y 2023.

A su entender, el propio informe que emitió la Dirección de Información Financiera y Corporativa (DIFC) de la CNMV en septiembre de 2024, junto a las declaraciones ante el juez de cuatro responsables del organismo, demuestran que los hechos y las opiniones del informe eran "fundadas, correctas, razonables y lógicas".

Frente a ello, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la causa acusa a Gotham de lanzar al mercado información sesgada, para hacer caer el valor de la acción (un 25% en un día con picos del 43%), de lo que se benefició GIP (socio principal de Gotham) que había invertido a la baja con un 0,57% del capital.

La instrucción abierta estima que pudo obtener una ganancia en ese día de más de 9,4 millones de euros. En los informes posteriores de la CNMV se eleva esa ganancia a más de 16 millones.

Una de las claves del caso está en si se puede considerar como una "recomendación de mercado" supuestamente engañosa, la advertencia de Gotham de que el exceso de endeudamiento de Grifols podía hacer que la empresa valiera "cero" euros.

En sus alegaciones, Gotham niega que su informe asegurase "categóricamente" que Grifols valía cero euros. Es más, calculaba que las acciones podían estar sobrevaloradas entre un 34% y un 75%, por errores en el grado de endeudamiento sobre el EBITDA. Pero nunca cero.

Cabe recordar que Gotham alertaba de la falta de información financiera en más de ocho operaciones corporativas de Grifols en esos años que podían alterar el cálculo del beneficio bruto contable.

Eso hacía que el grado de endeudamiento (apalancamiento) estimado por la farmacéutica en algo más de seis veces el EBITDA, pudiera saltar hasta trece veces. Es más, la propia CNMV en su informe posterior estima ese grado en unas nueve veces EBITDA.

En ese contexto, los defensores del informe aseguran que, lejos de engañar, se trataba de dar más transparencia a las cuentas de Grifols, a la vista de que la acción podía perder valor si el flujo medio de caja de la farmacéutica (500 millones) no podía pagar el "servicio de la deuda".

Frente a ello,los acusadores que abrieron expediente sancionador en la CNMV estiman que a Gotham se le puede considerar una entidad profesional y conocedora del mercado.

Y con esa validez, difundió una "información engañosa" cuando tenía una posición inversora corta, algo que que se puede considerar abuso de mercado.

A su entender, la afirmación de que Grifols podía tener un valor cero era "una exageración interesada y una tergiversación consciente con el objetivo de causar el mayor daño posible al precio del valor y obtener la mayor ganancia posible".

Desde que el juez José Luis Calama abriera una investigación a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en noviembre de 2024, el cruce de denuncias y acusaciones de ambas partes ha sido constante.

Para las defensas de los dos directivos investigados resulta extraño que la CNMV no les citara a la hora de elaborar el informe razonado sobre las irregularidades de Grifols. Sólo envió preguntas por escrito a través de sus abogados.

Frente a ello, la SEC estadounidense, que también abrió una investigación, les llamó a los dos y analizó más de 65.000 documentos, para concluir que el informe no era contrario a las normas del mercado.

Las dos declaraciones que ahora llegan podrán servir para aclarar, además, si hubo falta de congruencia entre el informe técnico de la CNMV (DIFC), que asumía que gran parte de las denuncias de Gotham eran entendibles y ciertas, y la apertura de un expediente sancionador.

En su razonamiento, el documento explica que los "errores o inconsistencias" detectados en el informe de la DIFC en septiembre de 2024, sobre los datos aportados por Gotham, "no se corresponden completa ni mayoritariamente" con las señaladas en el informe.

Ese expediente sancionador es el que abre paso a la judicialización del caso en la Audiencia Nacional.

Dos años después, una visión puntual del shock que produjo en el mercado el informe Gotham el 8 y 9 de enero de 2024, puede ser contradictoria con un análisis de los hechos más a largo plazo, sobre todo si se demuestra la veracidad de los datos aportados.