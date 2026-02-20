La bolsa castiga a Airbus en su año de récord ante sus problemas de suministro y el 'sorpasso' de pedidos de Boeing

Por primera vez desde 2018, Boeing superó a Airbus en pedidos de aviones comerciales, con 1.173 frente a los 889 de Airbus tras cancelaciones.

La familia A320 ha enfrentado fallos en el software y en la calidad de paneles del fuselaje, lo que ha causado retrasos en la producción.

La falta de motores suministrados por Pratt & Whitney ha obligado a Airbus a revisar a la baja su objetivo de producción de aviones A320.

Airbus registró un récord de beneficios en 2025, pero sus acciones cayeron un 6,75% debido a problemas de suministro y perspectivas inciertas.

Lograr en 2025 su récord de beneficios –5.221 millones, un 23% más– no le ha servido a Airbus para recibir el aplauso de la bolsa.

Al contrario. Su acción se desplomaba un 6,75% en la jornada de este jueves, en la que ha dado a conocer sus números del año pasado y sus perspectivas para este ejercicio.

¿Qué ha pasado? Diferentes análisis apuntan a una conjunción de factores, todos relacionados con sus aviones comerciales, que les reportan, como es habitual, la mayoría de sus ingresos y son la joya de la corona.

A través de este apartado ingresaron 52.577 millones de euros, un 4% más que el año anterior. Buena noticia que guarda letra pequeña: en estos doce meses se han sucedido desafíos de incierta resolución y ante los que han reaccionado los inversores.

Sobre todo porque pone en la diana a la familia A320, su superventas.

Suministro

A la compañía le ha fallado el suministro de motores que corresponde a Pratt & Whitney. La empresa estadounidense está encontrando problemas que afectan a aspas de motores, reduciendo su durabilidad, y el proceso de revisión y reparación genera retrasos.

El cuello de botella impacta de lleno en Airbus, que ha tenido que revisar a la baja una de sus obsesiones: el incremento de la cadencia de producción de los A320.

Si hasta ahora esperaba subir el ritmo de fabricación a 75 aeronaves al mes en 2027, el nuevo objetivo es llegar a una horquilla de entre 70 y 75, pero "a finales de 2027 para estabilizar la cadencia en 75 a partir de entonces".

La situación en Airbus es de "frustración", ha admitido su CEO, Guillaume Faury, en la rueda de prensa de este jueves, donde ha anunciado que se ha iniciado un proceso para "hacer valer" sus derechos legales, aunque no ha dado más detalles al tratarse de una relación comercial confidencial.

En todo caso, sí que ha dejado claro que no están satisfechos con la situación, que puede darle más problemas: Airbus se ha fijado como objetivo entregar 870 aviones comerciales a lo largo de 2026, una cifra que puede volver a modificarse por estos problemas de W&P.

Tanto a la baja como en alza si consigue solventar los problemas. En todo caso, el mensaje transmitido es que hay cierta incertidumbre al respecto, algo que no ha gustado demasiado en unos mercados que esperaban más ambición este año.

Se da además la circunstancia de que llueve sobre mojado para la familia A320, que en las últimas semanas ha acusado otros problemas. Uno se circunscribió al software de control de vuelo, que mostró fallos que provocaron que un avión de JetBlue sufriese un descenso brusco tras recibir radiación solar intensa durante el vuelo.

Airbus y los operadores se centraron a finales de noviembre en actualizar todos los aviones afectados, algo que consiguieron en su mayor parte. Pero apenas días después la compañía confirmó que había detectado problemas en algunos de los paneles usados en la fabricación del modelo.

Eran problemas de calidad que afectan a los paneles del fuselaje de al menos varias docenas de aviones de la familia A320 suministrados por la empresa sevillana Sofitec; como resultado, la producción tuvo que ser retrasada hasta que se pudiese comprobar la fuente del error y solucionarlo.

Boeing

Los desafíos en la parte comercial llegan al mismo tiempo que se esboza una leve remontada del gran rival, Boeing.

Los estadounidenses han registrado en 2025 hasta 1.173 pedidos de aviones comerciales. En el mismo periodo, Airbus anotó 1.000 pedidos de aviones comerciales brutos que acabaron siendo 889 tras cancelaciones.

Es la primera vez que Boeing les adelanta en pedidos comerciales desde 2018. La compañía con sede en Toulouse responde mirando el acumulado: sus pedidos de aviones por más de diez años tienen una "brecha muy significativa" con respecto a Boeing.

Rival que, además, tiene "un gran apoyo" por "motivos más bien políticos", ha apostillado Faury, que no ha mencionado a Donald Trump aunque su nombre apareciera en la pregunta por esta rivalidad avivada en pedidos.

A final ese apoyo que cita, admite resignado, "es algo con lo que tenemos que convivir".