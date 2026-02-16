El Instituto de Auditoría Interna (IAI) convoca sus premios para reconocer a las empresas que garantizan la buena gobernanza

Foto de familia de los galardonados y varios miembros del jurado de los Premios a la Auditoría Interna del año pasado. E.E.

Este año se ha incorporado al jurado Teresa Sanjurjo González, directora de la Fundación Princesa de Asturias y consejera independiente de Acciona.

Las claves nuevo Generado con IA El Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha convocado la tercera edición de sus premios para reconocer la labor en la buena gobernanza empresarial. Los galardones premian a empresas, direcciones de auditoría interna, profesionales y personalidades que contribuyen a la mejora de la profesión y al interés público. La edición mantiene cinco categorías: Impulsa, Posiciona, Transforma, Inspira y Comunica, cada una enfocada en diferentes aportaciones a la auditoría interna. El jurado está compuesto por nueve expertos del sector, incluyendo este año a Teresa Sanjurjo González, directora de la Fundación Princesa de Asturias.

El Instituto de Auditores Internos de España (IAI) ha convocado la tercera edición de los Premios IAI España a la Confianza en el Valor de la Auditoría Interna, que reconoce la labor de los profesionales que se encargan de controlar la buena gobernanza de las empresas.

Se trata de poner en valor el impacto estratégico de la auditoría interna para garantizar que todos los procesos y la cadena de valor en la toma de decisiones de las empresas están acordes con la legislación y las normas de cumplimiento.

Estos galardones distinguen a aquellas empresas, direcciones de auditoría interna, profesionales y personalidades, cuyo desempeño, inspirado en los principios y valores de este área, haya contribuido a mejorar la profesión y haya aportado valor al buen gobierno y al interés público.

En esta edición se mantiene la estructura de cinco categorías en los galardones.

El premio Impulsa, que reconoce a las empresas socias del IAI que hayan incorporado una dirección de auditoría interna a sus estructuras de gobierno en los cuatro últimos años.

Bajo la denominación de Posiciona, se valora a las direcciones de auditoría que hayan contribuido a la visibilidad y posicionamiento de la función mediante campañas, acciones o iniciativas desarrolladas en los tres últimos años.

En tercer lugar se coloca el premio Transforma, para proyectos que, mediante tecnologías emergentes o nuevas metodologías, hayan mejorado la eficacia de los procesos de auditoría interna.

El premio IAI Inspira, que distingue a una persona con un firme compromiso con los valores y principios éticos.

Por último, el premio Comunica reconoce a personas, profesionales o medios de comunicación que, a través de sus publicaciones, hayan contribuido a sensibilizar y ampliar el conocimiento sobre el buen gobierno corporativo, la sostenibilidad empresarial y los valores propios de la auditoría interna.

Las cinco categorías están inspiradas en los principios y valores que rigen la profesión de Auditoría Interna desde un código ético basado en la integridad, objetividad, competencia, debido cuidado profesional y confidencialidad.

El jurado, compuesto por nueve profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la empresa y la comunicación económica, cuenta este año con la incorporación de Teresa Sanjurjo González, directora de la Fundación Princesa de Asturias y consejera independiente de Acciona.