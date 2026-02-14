Transición energética: el reto global que exige acelerar la descarbonización

En el Día Mundial de la Energía, Veolia subraya que la transición energética ya es un objetivo inaplazable: electrificación, renovables y digitalización para descarbonizar y optimizar sistemas.

La transición energética en el planeta se ha convertido desde hace unos años no solo en una declaración formal de intenciones sino en un objetivo real y necesario para todos. Está en juego el futuro: recursos, medio ambiente y, en último término, la propia calidad de vida de las personas, a quienes el cambio climático está afectando ya en mayor o menor medida. En este contexto, el Día Mundial de la Energía, que se celebra cada 14 de febrero, viene a recordar la responsabilidad que todos los actores de la sociedad tienen a la hora de promover la sostenibilidad en todos los ámbitos.

Pero es precisamente el capítulo de la energía el más relevante. Y es que el sector energético tiene mucho que decir en materia medioambiental, dado que la electricidad desempeña un papel creciente y transformador en el mundo. Es una energía madura, eficiente y cuyos beneficios climáticos son indiscutibles. Así lo indican las cifras, que apuntan a una demanda pico cuya previsión de crecimiento para 2035 -queda menos de una década- se ubica en torno al 40% del total.

Es un dato que permite trazar una fotografía del momento actual del sector, que la Agencia Internacional de la Energía traduce en estadísticas. En su último informe anual, este análisis ayuda a considerar también tres proyecciones a medio plazo de acuerdo con el grado de implicación de todos los actores y las condiciones regulatorias. Estas previsiones auguran un calentamiento global que oscila desde casi los 3ºC del Escenario de Políticas Actuales hasta el 1,65°C en el Escenario de Emisiones Netas Cero 2050.

Que todo el ecosistema energético ayude a paliar este crecimiento es, por tanto, una prioridad. Y si bien es cierto que la electrificación ocupa hoy un rol protagonista, aún queda margen de mejora. Los combustibles fósiles mantienen un impacto ambiental negativo y siguen presentes en el mix energético, lo que agrava los riesgos asociados al cambio climático.

Una oportunidad estratégica

Esta transición hacia las renovables se presenta como una necesidad. Pero también puede considerarse una oportunidad estratégica para empresas y administraciones públicas que va más allá del ámbito reputacional: se trata de aprovechar esta tendencia para apostar por la tecnología, la innovación y, en definitiva, por replantear los modelos energéticos, aportando alternativas limpias en toda la cadena de valor de la energía.

Es precisamente en este punto donde adquiere especial relevancia el enfoque que propone Veolia, que se posiciona como socio estratégico ideal para diseñar, construir y operar soluciones energéticas orientadas a la descarbonización. Dada su experiencia de 150 años en la gestión de recursos y su capacidad técnica, además, ofrece un amplio portfolio de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Algo importante porque en su cartera cuenta no solo con empresas, sino también con municipios o grandes industrias.

El aporte de estas alternativas, entre otras, permite que, solo en España, la compañía reporte que gestiona 10.951 instalaciones que producen 2.713.000 MWh de energía eléctrica y térmica, y que sus propuestas hayan contribuido a una reducción de 179.000 toneladas (indicadas como toneladas equivalentes) asociadas a CO₂. Es un resultado al que contribuye significativamente su apuesta por la tecnología no solo en las propias instalaciones, sino con el soporte de Hubgrade, su ecosistema de servicios digitales para apoyar la transformación ecológica, aportando analítica de datos, supervisión, optimización y sistemas predictivos aplicados a agua, residuos y energía.

A todo este paradigma se le añade, además, el aporte de la experiencia de los empleados de la compañía que trabajan más cerca de estos servicios digitales, expertos que complementan los procesos mediante la comunicación con los clientes, alimentando un ecosistema de creación compartida que enriquece las sinergias entre empresas, administraciones públicas, centros tecnológicos, startups y universidades, aplicando el conocimiento adquirido y la creatividad colectiva.

La relevancia de esta plataforma tiene un doble objetivo: por un lado, permite monitorización en tiempo real y mejor toma de decisiones; por otro, ayuda a anticipar incidencias y a ajustar el funcionamiento para reducir consumos y costes, maximizando el rendimiento de las instalaciones.​ Un ejemplo, en definitiva, de cómo la tecnología inteligente puede cambiar las reglas del juego, algo que ya se manifiesta a través de los casos de éxito de la compañía en nuestro país: