‘Aprender a emprender’ con Geodesic: ¿qué es la financiación verde?

En este episodio conoceremos cómo una pequeña empresa española hizo del agua y la innovación una palanca de competitividad empresarial.

Las claves nuevo Generado con IA El podcast ‘Aprender a emprender’ analiza la importancia de la formación continua en inteligencia artificial para el éxito empresarial. Shakers, ganadora del Santander X Spain Award 2024 en la categoría Scaleup, utiliza IA para conectar empresas con talento freelance y afrontar la transformación laboral. El CEO de Shakers destaca el reto de incorporar talento con habilidades en IA y la necesidad de una formación constante para adaptarse al mercado. Santander X apoya a empresas en distintas etapas brindando recursos y formación para potenciar el emprendimiento en un entorno laboral en constante cambio.

En un contexto marcado por el cambio climático, el aumento de los costes energéticos y una regulación cada vez más exigente, la sostenibilidad se ha convertido en un factor estratégico para la competitividad empresarial.

Mientras, la financiación verde está jugando un papel clave para que la etiqueta de empresa “verde” o sostenible deje de ser un mero eslogan.

En este episodio de ‘Aprender a emprender’ descifraremos la intersección entre banca, sostenibilidad y rentabilidad de la mano de Luis Miguel Botija Ibáñez, CEO de Geodesic Innovations, y Pablo Alonso, director de Sustainable Finance Empresas de Banco Santander.

El auge de las empresas sostenibles

En los últimos años, la banca ha evolucionado de forma notable hacia lo que llamamos financiación verde o sostenible. Alonso señala, por ejemplo, que “ha cambiado la visión de producto a un servicio integral al cliente”.

Ya no se trata únicamente de financiación, sino de una “gestión de riesgos climáticos que permite a las compañías ser más eficientes, más rentables y tener un mejor posicionamiento de mercado”, asegura el directivo de Banco Santander.

Este enfoque es el que precisamente dio origen a Geodesic Innovations, la compañía fundada por Luis Miguel Botija Ibáñez: “Llevaba unos años dándole vueltas al mercado del agua y a las necesidades que pensábamos que iban a surgir”.

Luis Miguel Botija Ibáñez, CEO de Geodesic Innovations. Cristina Villarino

Así, la compañía, desde su sede en Madrid, desarrolló tecnología avanzada para la desinfección, el tratamiento y la regeneración del agua sin recurrir a productos químicos. El objetivo es claro: mejorar la calidad de un bien escaso y reducir al mismo tiempo el impacto ambiental.

En este camino, Geodesic Innovations ha tenido un buen compañero de viaje: Banco Santander. Cuenta su CEO cómo “nos han ido acompañando prácticamente desde que nos lanzamos al mercado. Había una oportunidad de negocio y de desarrollar un proyecto interesante con impacto en la sociedad”.

Desde el punto de vista del banco, evaluar proyectos innovadores como los de Geodesic Innovations requiere un análisis que va más allá de las métricas tradicionales. Se tienen en cuenta tanto la viabilidad económica como el impacto ambiental y el potencial de escalabilidad. Y, en este proceso, el acompañamiento es tan importante como la financiación en sí.

Para la compañía, este acompañamiento ha sido clave en su trayectoria. La parte no financiera incluye asesoramiento de expertos, contactos con otras empresas o consultoría avanzada.

En este sentido, explica Alonso, “las sociedades o empresas que desarrollen infraestructuras más robustas, que las hagan ser más resilientes, van a ganar una ventaja competitiva”.

Pablo Alonso, director de Sustainable Finance Empresas de Banco Santander. Cristina Villarino

Hoy en día, invertir en sostenibilidad es “invertir en la transformación de tu negocio y hacerlo más competitivo. Ahora mismo, el ser un proveedor no apto en términos de sostenibilidad te puede dejar fuera de muchas cadenas de valor, te puede dejar fuera de muchos concursos, licitaciones públicas, con lo cual creo que es interesante y es prioritario el que lo integren dentro de su modelo de negocio” concluye el directivo de la entidad.

La experiencia de Geodesic Innovations es un ejemplo de cómo la combinación de la innovación tecnológica, un propósito claro y la financiación adecuada puede transformar la gestión de un recurso crítico como el agua en una empresa de éxito.

Una muestra más de que la financiación verde es una herramienta clave para construir negocios competitivos en un mundo que necesita, más que nunca, soluciones sostenibles.