El presidente de Cesur crea una sociedad de inversión tras entrar en el capital de Inerco y relanzar las Bodegas Góngora

Las claves nuevo Generado con IA José Manuel González, presidente de Cesur, ha registrado Elcano Capital Partners, una nueva sociedad de inversión que funcionará como holding de participaciones empresariales. González ha sido especialmente activo como inversor, destacando su entrada en la multinacional sevillana Inerco y en Bodegas Góngora, la más antigua de Andalucía. La remodelación de Bodegas Góngora ha supuesto más de 10 millones de euros de inversión y ha atraído a reconocidos inversores internacionales. En 2024, González se incorporó como socio a Inerco, empresa especializada en soluciones tecnológicas de sostenibilidad y responsable de la descarbonización de la planta de Bayer en Asturias.

José Manuel González, presidente de Cesur, da un paso más en el mundo inversor. El empresario acaba de registrar Elcano Capital Partners, una nueva firma de inversión candidata a ser su nuevo proyecto mimado y que podría estar lista en un par de meses.

La sociedad tiene como misión ser un holding que aglutine participaciones en el capital de empresas y entidades, sean o no residentes en nuestro país.

Aunque es por ahora apenas un armazón jurídico, el movimiento supone toda una declaración de intenciones por parte de González, que ha sido especialmente activo en los últimos años en lo que a invertir en compañías se refiere.

Sonadas han sido sus entradas en la multinacional sevillana Inerco, donde posee cerca de un 25% del capital, y en Bodegas Góngora, la más antigua de Andalucía y que acaba de relanzar como presidente.

En esta empresa ostenta la mayoría del capital a través de Chalten Inversiones, su vehículo para realizar este tipo de entradas: así ha sido en Inerco, y ahora repite jugada, prácticamente cerrando el círculo: es socio único de la recién nacida Elcano Capital Partners.

Acelerón

La actividad inversora de González ha sido llamativa en los últimos tiempos. Presidente de Cesur desde hace dos años, el sevillano se instalaba entonces en Andalucía tras haber desarrollado buena parte de su carrera en Londres y contar con experiencia en BP y Howden, donde fue CEO global.

Su mantra, expuesto en cualquier intervención pública, ha sido siempre invertir y dar vitalidad a las empresas y los empresarios. Su primera gran demostración de que predicaría con el ejemplo en Andalucía fue Bodegas Góngora.

De ser un negocio puramente familiar, la empresa ha pasado a revolucionarse en los primeros tiempos de esta década tras la entrada de Chalten Inversiones para, sin dejar el negocio del vino, convertirse además en un complejo que abarca un hotel exclusivo, visitas turísticas y eventos corporativos.

La remodelación, iniciada en 2023, ha requerido más de 10 millones de euros de inversión y seducido a reconocidas figuras internacionales.

Convencidos por González, se han sumado al proyecto David Howden, fundador del bróker de seguros homónimo, o Basem Salfiti, presidente de la junta del banco jordano Al-Etihad, que ha aportado fondos.

En 2024 llegó el siguiente terremoto, la entrada en Inerco, que diseña soluciones tecnológicas en sostenibilidad y tiene proyectos en más de 70 países.

La multinacional dio la campanada al diseñar el proyecto de descarbonización de la planta de Bayer en La Felguera (Asturias), alimentada por Iberdrola y donde se produce el ácido acetilsalicílico de la farmacéutica para todo el mundo.

O sea, descarbonizaron las aspirinas. La compañía, creada en los años 80, acometió el año pasado una reestructuración de su accionariado mediante una operación de Management Buy Out (MBO) que permitió el relevo de la cúpula que la fundó y también la entrada de González como socio.