Nestlé propone al español Pablo Isla como vicepresidente de L'Oreal

El anuncio se ha producido durante la presentación de resultados del gigante de la belleza.

Pablo Isla, presidente del grupo Nestlé y ex presidente de Inditex, será nuevo vicepresidente de L'Oreal.

El grupo de alimentación suizo controla el 20% del capital de L'Oreal, cuyo consejo de administración se ha reunido este jueves.

El órgano ha acordado someter a la junta de accionistas del gigante de la belleza que se celebra el 24 de abril el nombramiento de Isla como consejero.

Bajo condición de esa aprobación, el órgano ha decidido designarlo vicepresidente del consejo, junto a Jean-Victor Meyers.

El anuncio se ha producido tras la presentación de resultados de L'Oreal, que acabó el ejercicio pasado con una facturación de 44.052 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,3%.

