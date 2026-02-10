Óscar Puente claudica: dispara las plantillas y los beneficios sociales en Adif y Renfe para acabar con el caos ferroviario

Se refuerza la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 nuevas plazas y se reconoce a los maquinistas como profesión de riesgo, permitiendo su jubilación a los 60 años.

El acuerdo entre sindicatos y el Ministerio de Transportes incluye la contratación de más de 3.600 nuevos empleados en Renfe y Adif y un refuerzo del 40% en mantenimiento.

Los sindicatos ferroviarios consideran que han alcanzado un acuerdo "histórico" para desconvocar su huelga. Pero la letra pequeña que conlleva puede dar un vuelco a las cuentas de Renfe y Adif de aquí a 2030.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aceptado la mayor parte de las peticiones del Semaf, UGT y CCOO para frenar cuanto antes la sensación de inseguridad que se ha apoderado de las vías y el caos en las estaciones.

A falta de una concreción mayor de los números, la contratación de mucho más del personal previsto para los próximos años en las dos empresas públicas y la internalización de labores de mantenimiento, suponen un coste adicional que el Gobierno nunca quiso asumir en otros encuentros con los sindicatos.

Esta vez la situación es distinta. El accidente de Adamuz y la investigación posterior han puesto de relieve la falta de inversión en el mantenimiento de las vías que tanto los maquinistas como algunos fabricantes habían denunciado con anterioridad.

Ahora el Gobierno acepta incrementar esta partida en un 40% sobre lo que había planteado para los próximos años. Eso demuestra que las cifras que Puente ha puesto encima de la mesa en los últimos días a modo de autoexculpación eran insuficientes.

La cifra total prevista entre la red convencional y la de alta velocidad se superará en 2030 los 1.800 millones de euros, muy lejos de los 1.100 que se destinaron el año pasado o de los casi 1.200 millones previstos para 2026.

Fuentes del sector llaman la atención sobre la iniciativa para crear con urgencia dos subdirecciones generales en la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF), con 50 nuevos efectivos dependientes del Ministerio de Transportes.

Puntos vitales del acuerdo Compromiso de fijar una tasa de reposición en Adif por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos para internalizar carga de trabajo y reforzar la seguridad.

Refuerzo de Renfe con 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento para reducir errores humanos y mejorar dotación en media y larga distancia.

Plan de choque de inversión en mantenimiento ferroviario 2026‑2030 con más de 1.000 millones de euros adicionales sobre lo hoy presupuestado.

Incremento del gasto de Adif en mantenimiento de red convencional en 846 millones y de alta velocidad en 238 millones, respecto al escenario actual.

Refuerzo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 nuevas plazas y más recursos para supervisión, formación y coordinación de riesgos.

Creación de grupos de trabajo sobre limitaciones de velocidad, protocolos ante fenómenos meteorológicos y cultura de seguridad en todo el sector.

Internalización progresiva del mantenimiento de material rodante en Renfe (series 452, 453 y 104 y talleres de León, Córdoba, Miranda, Tarragona, Sagunto, Escombreras, Vicálvaro, Portbou e Irún, además de nuevos vagones de mercancías).

Compromiso de que los nuevos trenes de alta velocidad que se liciten se mantendrán íntegramente con personal propio de Renfe.

Campañas específicas para mejorar la climatización de trenes , reducir incidencias y mejorar el confort de los viajeros.

Reconocer a los maquinistas como profesión de riesgo , facilitando su jubilación a los 60 años.

, facilitando su jubilación a los 60 años. Elaboración de una norma para coordinar los sistemas de notificación de riesgos en la seguridad de la operación ferroviaria.

Más allá de ese pacto, fuentes conocedoras de la plantilla de Adif advierten que se ha producido un gran proceso de rejuvenecimiento de sus efectivos en los últimos cuatro años que ha afectado a casi la mitad de su plantilla.

El acuerdo alcanzado para añadir 2.400 plazas a la tasa ordinaria de reposición de la gente que sale de la empresa, colocará al organismo muy por encima de los 12.000 efectivos que tiene actualmente, con el consiguiente incremento de gasto estructural que supone.

Talleres y personal

En el caso de Renfe, al coste de los 1.200 puestos adicionales habrá que añadirle el recorte en casi una hora de trabajo al día, tras aceptar el mínimo de 45 minutos para que una parada se descuente del tiempo de trabajo.

La operadora necesita también un amplio proceso de renovación de su plantilla con gente joven. Las estimaciones que se manejan dentro de sus propias filas pasaban por mantener unos 20.000 trabajadores en 2030, pero habrá que recalcular esa cifra.

Fuentes conocedoras de la operadora advierten, además, que habría que concretar cómo se pretende internalizar en el mantenimiento, dado que no todos los talleres que hay en España tienen la misma capacidad ni dotación.

La operadora mantiene acuerdos con los fabricantes para compartir el mantenimiento porque, supuestamente, son más rentables y efectivos que asumir dentro de su propio personal ese tipo de trabajos.

El acuerdo pretende subsumir en una segunda fase una buena parte del mantenimiento de los nuevos trenes de dos pisos que deben llegar para el servicio de Cercanías, algo crítico para mejorar en el caso catalán.

Se plantea incluso que Renfe pueda asumir a nivel interno el mantenimiento de los nuevos trenes de alta velocidad del megacontrato de 2.000 millones que está previsto licitar más adelante.

Los sindicatos han marcado como prioridad, además, la revisión de la cantidad y las condiciones del personal que va a bordo de los trenes. Eso habrá que coordinarlo con el trabajo que realizan las dos subcontratas que existen en la actualidad, Serveo y Logitravel, para hacer parte de ese trabajo.

De una forma o de otra, el pacto ha servido para frenar la huelga ferroviaria que amenazaba con colapsar el país. Pero las condiciones pactadas suponen un aumento del gasto y del control sindical en labores como la gestión del tráfico o la seguridad que habrá que definir más adelante.