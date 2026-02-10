La CNMV autoriza la opa de la portuguesa Bondalti sobre Ercros, valorada en 320 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA La CNMV ha autorizado la OPA voluntaria de la portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico español Ercros, valorada en unos 320,5 millones de euros. La oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, con 91.436.199 acciones, a un precio de 3,505 euros por acción, pagaderos en efectivo. La efectividad de la operación depende de la aceptación de más de la mitad de los derechos de voto de Ercros, lo que equivaldría a al menos 45.718.100 acciones. Para garantizar la operación se han presentado avales de Banco Santander por 269,2 millones de euros y de BBVA por 60 millones de euros.

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la Oferta Pública de Adquisición (opa) voluntaria formulada por la firma portuguesa Bondalti Ibérica sobre el grupo químico español Ercros, según ha informado este martes el supervisor bursátil.

En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Ercros, compuesto por 91.436.199 acciones, ofreciendo un precio de 3,505 euros por título que se abonará íntegramente en efectivo. Esto supone un importe total de aproximadamente 320,5 millones de euros.

En este contexto, la contraprestación ha sido fijada libremente al tratarse de una oferta voluntaria y no ha sido sometida a consideración como precio equitativo.

La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de un número de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Ercros.

Esta condición se cumpliría si aceptan al menos 45.718.100 acciones, considerando que la compañía no posee autocartera.

En garantía de la operación se han presentado dos avales: uno de Banco Santander, por importe de 269,2 millones de euros, y otro de BBVA, por 60 millones de euros.

El plazo de aceptación será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, y finalizará también en un día hábil bursátil.

El oferente declara que exigirá la venta forzosa si se cumplen los requisitos para ello.

En caso contrario, promoverá una oferta de exclusión, siempre que el precio no sea superior al de la oferta actual.