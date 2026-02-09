Mónica García propone un impuesto para las empresas "tecnofeudales" que usan la IA para reemplazar trabajos

Representantes de Más Madrid advierten que el aumento de la productividad gracias a la IA no se traduce en mejores salarios y piden que la tecnología esté al servicio del interés general.

La propuesta se inspira en ideas similares defendidas por el senador estadounidense Bernie Sanders y fue presentada en el Congreso durante una jornada sobre fiscalidad y empleo en la era de la IA.

El objetivo del impuesto es redistribuir los beneficios de estas empresas y contribuir a un sistema fiscal más justo.

Mónica García, ha propuesto este lunes impulsar un nuevo impuesto para las empresas que ha definido como "tecnofeudales" y que utilizan la robotización y la Inteligencia Artificial (IA) para reemplazar puestos de trabajo.

El objetivo es redistribuir el beneficio de las mismas y contribuir a un sistema fiscal "justo". La propuesta de la ministra viene precedida de una idea similar lanzada por el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders.

La propuesta se ha puesto sobre la mesa durante la jornada 'Tax the Robots?: Fiscalidad y Empleo en la Era de la Inteligencia Artificial', que ha acontecido este lunes en el Congreso.

La ministra de Sanidad ha argumentado que en la actualidad la inteligencia artificial, los automatismos y la tecnología están sustituyendo el trabajo y sin embargo la sociedad no está recogiendo los réditos económicos que genera esta práctica.

"Queremos ponerles impuestos, no a los robots, pero sí a una tecnología que está sustituyendo unos modelos claros que teníamos de redistribución de la riqueza y de redistribución de nuestra fuerza de trabajo y de nuestra economía", ha expuesto García durante la jornada.

IA al servicio de la ciudadanía

La ministra ha apostillado que la inteligencia artificial no debe ser el final del trabajo, sino una herramienta que tiene que estar "sí o sí" al servicio de los ciudadanos. Asimismo, ha advertido que en este campo la regulación y la política "van siempre un poquito por detrás" de la realidad.

Por su parte, la diputada de Más Madrid integrada en Sumar Tesh Sidi ha comentado que cada vez son más frecuentes las cajas de autocobro y que las empresas tecnológicas anuncian inversiones millonarias en IA y robotización al mismo tiempo que ponen en marcha despidos masivos.

"Nos enfrentamos a una economía donde los beneficios crecen gracias a nuestros datos, a nuestra atención, a nuestro tiempo, pero no retornan absolutamente nada", ha reflexionado.



Sidi ha emplazado a pensar en una alternativa en la que la IA esté al servicio del interés general y a servicios como una prestación por crianza o una sanidad pública fuerte.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.



Rita Maestre ha compartido la idea de que se está produciendo un "cambio radical" en el mundo del trabajo y de la economía propiciado por la Inteligencia Artificial.

A su juicio, este cambio está provocando "enormes incrementos de productividad" que, sin embargo, se están repartiendo de forma "tremendamente desigual".

"Durante estas últimas décadas han aumentado grandemente los beneficios y los ingresos de las empresas y no han aumentado de forma paralela los salarios reales de los trabajadores y las trabajadoras", ha denunciado Maestre.

Cargan contra los millonarios

Mónica García también ha cargado contra los empresarios, y ha apuntado a Marck Zuckerberg: "No contentos solamente con acaparar gran parte de la riqueza mundial, quieren acaparar el poder democrático mundial, y eso lo siento mucho pero no se lo tenemos que permitir".

Rita Maestre ha alegado que muchas tecnológicas gestionan infraestructuras de seguridad y datos, por lo que ha incidido en la importancia de que se haga justicia fiscal con ellas y que se "pare los pies" a los milmillonarios propietarios de tecnológicas y a los políticos que les ponen la "alfombra roja".