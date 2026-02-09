Amancio Ortega se une con Pontegadea al consorcio liderado por Macquarie para comprar Qube por 6.907 M

Las claves nuevo Generado con IA Amancio Ortega, a través de Pontegadea, se une al consorcio liderado por Macquarie para comprar el holding logístico australiano Qube por 6.907 millones de euros. La oferta presentada asciende a 11.600 millones de dólares australianos, con una prima del 28% respecto al cierre anterior de los títulos de Qube. La compra se realizaría mediante un acuerdo aprobado en la junta de accionistas, no mediante una OPA, y el periodo de negociación exclusiva se extiende hasta el 15 de febrero. Qube presta servicios de logística integral, incluyendo almacenaje, puertos, transporte y fabricación de contenedores, y opera también en los sectores minero, energético y de la construcción.

Amancio Ortega se ha unido al consorcio liderado por el fondo Macquarie para comprar el holding logístico australiano Qube mediante una oferta no vinculante de 11.600 millones de dólares australianos, que equivalen a 6.907 millones de euros.

Según ha adelantado este lunes Financial Review, el fundador y mayor accionista de Inditex participará en la operación a través de la sociedad Pontegadea, junto a los fondos Unisuper, Mercer, Brighter Super y la propia Macquarie.

Macquarie presentó una oferta por Qube el pasado 24 de noviembre que ponía encima de la mesa 5,2 dólares australianos (3,10 euros) por cada uno de sus títulos, equivalente a una prima del 28% respecto al cierre inmediatamente anterior a la presentación de la propuesta.

La compra no se ejecutaría mediante una OPA, sino con un acuerdo aprobado en junta de accionistas.

Qube ha ampliado este lunes, también, el periodo de negociación exclusivo abierto con los interesados hasta el 15 de febrero.

No obstante, ha recordado que no hay garantías de que vaya a culminar en una adquisición en firme.

El grupo oceánico se dedica a proveer servicios de logística integral, incluido el almacenaje, los puertos, el transporte por carretera o la fabricación de contenedores. También opera en el mercado minero, energético y de la construcción.