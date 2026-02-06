Las ganancias de Philip Morris se disparan un 60,8% en 2025, hasta los 9.607 millones

Las claves nuevo Generado con IA Philip Morris International registró un beneficio neto de 9.607 millones de euros en 2025, un 60,8% más que el año anterior. Los ingresos netos de la tabacalera aumentaron un 7,3%, alcanzando los 34.410 millones de euros, con un crecimiento del 1,4% en el volumen de cigarrillos y tabaco calentado. Los productos libres de humo incrementaron su volumen un 12,8%, hasta los 179.100 millones de unidades, consolidando cinco años consecutivos de crecimiento. La compañía mantiene el dividendo trimestral en 1,24 euros y prevé un crecimiento orgánico de ingresos netos entre el 5% y el 7% para 2026.

La tabacalera estadounidense Philip Morris International (PMI) se anotó en 2025 un beneficio neto atribuido de 11.348 millones de dólares (9.607 millones de euros), un 60,8% más que el año anterior.

Los ingresos netos aumentaron un 7,3%, hasta los 40.648 millones de dólares (34.410 millones de euros). De su lado, el sumatorio de costes de producción, marketing, administración o I+D ascendió a 25.756 millones de dólares (21.803 millones de euros), un 5,2% más.

Ya en el cuarto trimestre, las ganancias fueron de 2.141 millones de dólares (1.812 millones de euros) frente a unas pérdidas de 579 millones de dólares (490,2 millones de euros) en 2024. Mientras, la facturación alcanzó los 10.362 millones de dólares (8.772 millones de euros), un 6,8% más.

El volumen comercializado anualmente de cigarrillos o unidades de tabaco calentado fue de 786.500 millones, un 1,4% más. Mientras, el de productos libres de humo, como los parches de nicotina o el snus avanzó un 12,8%, hasta las 179.100 millones de unidades.

"En 2025 logramos otro año de resultados notables, con un quinto año consecutivo de crecimiento en volumen, ingresos netos que superaron los 40.000 millones de dólares, incluidos cerca de 17.000 millones de dólares [14.391 millones de euros] en el negocio de productos sin humo, y una muy buena expansión del margen operativo", ha afirmado el consejero delegado de la compañía, Jacek Olczak.

La multinacional ha mantenido el dividendo trimestral en 1,47 dólares (1,24 euros).

Ya de cara a 2026, ha anticipado un crecimiento orgánico de los ingresos netos de entre el 5% y el 7%. El beneficio por acción diluido y ajustado sin efecto cambiario será de entre 8,11 y 8,26 dólares (6,87 y 6,99 euros).

En este sentido, Philip Morris tiene un objetivo de crecimiento compuesto de los beneficios operativos para el periodo comprendido entre 2026 y 2028 de entre el 8% y el 10% en métricas orgánicas.