Turismo en máximos, recursos bajo presión: la propuesta de Veolia para un sector más sostenible

La compañía presentó en Fitur 2026 su estrategia integral basada en descarbonización, resiliencia hídrica y economía circular, consolidándose como referente en la transformación ecológica del sector turístico español.

El sector turístico español se encuentra en un periodo de gran solidez, afianzándose como el principal motor de la economía nacional. Según los datos publicados recientemente por Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), el ejercicio de 2025 cerró con niveles de actividad que alcanzaron máximos históricos, generando un impacto económico de 218.459 millones de euros. Esta cifra supone el 13% del PIB del país, un hito que refleja la capacidad de resiliencia y atracción de España como destino global.

Sin embargo, este dinamismo económico no está exento de retos; el crecimiento del volumen de visitantes plantea desafíos ambientales significativos que requieren, de manera urgente, soluciones tecnológicas innovadoras y una gestión eficiente de los recursos naturales.

En este contexto de transformación, Veolia participó de forma activa en la reciente Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026. Durante el evento, la compañía se consolidó como el referente indiscutible en la transición ecológica del sector, presentando una propuesta basada en la gestión inteligente del agua, la energía y los residuos, elementos esenciales para garantizar la viabilidad del modelo turístico a largo plazo.

Tres ejes estratégicos para la sostenibilidad del turismo

Veolia se ha posicionado como un aliado estratégico fundamental para la industria turística española, desplegando una oferta integral que se articula en torno a tres ejes fundamentales: la descarbonización, la resiliencia hídrica y el impulso de la economía circular.

Esta aproximación permite no solo reducir el impacto ambiental directo de las actividades hoteleras y de ocio, sino también fortalecer la seguridad ecológica de los municipios que concentran buena parte de estos flujos de visitantes, contribuyendo decididamente al desarrollo sostenible de España.

Y es que la compañía se distingue por su capacidad para gestionar de manera integral los recursos esenciales en los destinos turísticos, demostrando una gran agilidad para adaptarse a las variaciones estacionales de la demanda. Esta característica resulta crucial en territorios que experimentan un aumento demográfico exponencial durante la temporada alta, momento en el que se intensifica la presión sobre los sistemas de suministro de agua y las redes energéticas.

Gracias a su experiencia en la aplicación de tecnologías avanzadas, Veolia asegura una gestión optimizada que minimiza el desperdicio y garantiza la continuidad del servicio, con el objetivo ambicioso de reducir drásticamente la huella hídrica y de carbono generada por la industria.

Gestión inteligente del ciclo del agua

Buena parte de la atención en los recursos más demandados recae sobre el agua. En un país donde el turismo tiene un peso tan relevante, la gestión del agua no es solo una cuestión ambiental, sino también económica, dado que es un recurso estratégico y crítico para la competitividad territorial.

Por eso, Veolia actúa en ciudades y municipios turísticos de referencia como Barcelona, Tarragona, Alicante, Benidorm, Torrevieja, Torremolinos, Murcia, Granada y Marbella, además de tener una presencia destacada en los archipiélagos de Baleares y Canarias. En estos territorios, la compañía promueve alianzas público-privadas que revierten en beneficios tangibles para los ciudadanos y los visitantes.

La regeneración y reutilización de las aguas residuales emergen como una de las claves maestras de esta estrategia. Este proceso permite dar una 'segunda vida' al agua depurada, que en el ámbito turístico se destina prioritariamente al riego de campos de golf, jardines y parques urbanos. Al emplear agua regenerada para estos fines, se reduce significativamente el consumo de agua potable.

Por otra parte, la desalinización se presenta como la alternativa más sólida para responder a la elevada demanda estacional en las zonas costeras e insulares, mitigando el estrés hídrico que sufren los acuíferos locales debido a la presión turística.

Complementando estas soluciones, Veolia también ofrece su propuesta de neutralidad ambiental +Positive. Esta herramienta está diseñada para que compañías y entidades públicas puedan auditar su impacto ambiental de manera rigurosa. A través de ella, se diseñan planes de reducción de consumo con medidas específicas, se desarrollan proyectos de compensación de emisiones certificados y se potencia la visibilidad de los logros alcanzados, permitiendo que las empresas turísticas comuniquen su compromiso real con el planeta.

Soluciones energéticas a medida para la hotelería

Como especialista en instalaciones técnicas para el sector hotelero, Veolia ofrece una visión global del consumo energético que abarca desde la fase de diseño hasta la gestión operativa diaria. Su amplia experiencia en instalaciones eléctricas, sistemas de climatización y redes térmicas, combinada con estrategias avanzadas de mantenimiento, garantiza la optimización de los consumos y la integración efectiva de energías renovables en los edificios.

Su experiencia y el conocimiento del mercado permiten a la compañía trazar las estrategias más adecuadas para cada caso según la tipología del establecimiento —ya sea un hotel urbano, un resort de lujo, un hotel de negocios o un establecimiento boutique— y su ubicación geográfica. Entre sus casos de éxito más notorios destacan los resorts con campos de golf, donde se han implementado sistemas de iluminación inteligente y redes de producción térmica centralizada de máxima eficiencia.

En hoteles de interior, que suelen presentar un alto consumo en calefacción y zonas de spa, Veolia ha desarrollado soluciones basadas en energías renovables como la biomasa. Estos proyectos han generado ahorros económicos muy significativos y una reducción sustancial de las emisiones, demostrando que la sostenibilidad es, además, una inversión rentable que mejora la cuenta de resultados de los hoteleros.

Centros digitales Hubgrade

Hubgrade de Madrid.

Por supuesto, en todo este ecosistema de soluciones sostenibles que propone Veolia, la innovación y la digitalización juegan un papel determinante. Entre las herramientas utilizadas actualmente, destaca la Inteligencia Artificial (IA), que ha permitido dar un salto de calidad en numerosos frentes. Por ejemplo, en la capacidad de monitorizar los consumos en tiempo real y detectar fugas invisibles en las redes, optimizando la gestión de los recursos y mejorando la calidad del servicio ofrecido a los ayuntamientos.

Todo este aporte de datos que hace posible el funcionamiento óptimo del sistema es la base sobre la que opera Hubgrade, la red de centros digitales de Veolia. A través de estos mecanismos, la compañía facilita la gestión inteligente de complejos hoteleros.

Esta plataforma analiza y optimiza el consumo energético actuando sobre la climatización, iluminación y ventilación para maximizar la eficiencia. Pero Hubgrade va más allá de la energía: incluye gestión hídrica inteligente para optimizar el riego y el control de aforos dentro de las instalaciones, garantizando una experiencia de usuario superior y segura.

Destaca en este ámbito la reciente colaboración entre Veolia y la Universitat de les Illes Balears (UIB) mediante el proyecto WATOURISM. Esta iniciativa pionera se centra en la digitalización y gestión sostenible del ciclo del agua, buscando transitar desde un modelo de consumo hacia un modelo de turismo regenerativo en las Islas Baleares.

En este catálogo de iniciativas también es reseñable el proyecto MAGNUM, desarrollado por Cetaqua y Meliá Hotels International. Es relevante porque implica el despliegue de un 'gemelo digital' que permite simular y mejorar la eficiencia hídrica de los hoteles del grupo de forma predictiva.

Veolia, protagonista en Fitur 2026

Además de hablar de estos proyectos y, en general, de la actividad del grupo, Veolia destacó en Fitur 2026 como patrocinador del foro Techy Sostenibilidad. Se trata de un espacio de reflexión sobre el nexo entre tecnología y medio ambiente en el sector turístico.

Inauguración del foro Fitur Techy Sostenibilidad con Federico Ramos, Director de Asuntos Públicos de Veolia en España; Fede Fuster, Presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); y Jorge Marichal, Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

La compañía también aprovechó el evento para celebrar la segunda edición de sus galardones 'Turismo transformador y sostenible', unos premios que ya se han convertido en un referente para el sector y que, en esta edición, reconocieron a Benidorm, en la categoría de Municipio Turístico, por su liderazgo en gestión hídrica; Livvo Hotel Group, como Establecimiento Turístico, por su compromiso con la eficiencia energética; y la Autoridad Portuaria de Cartagena, en la categoría de Institución Turística, por sus proyectos de economía circular.