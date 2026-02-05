El Gobierno vasco estudiará mantener en Andalucía alguna de las sedes sociales del perímetro de Ayesa Digital

Los consejeros de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi. Cedida.

El Gobierno vasco, líder en el consorcio que se ha hecho con Ayesa Digital, estudiará mantener en Andalucía alguna sede social "del perímetro" de la compañía.

Así se lo ha prometido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, al titular andaluz del ramo, Jorge Paradela.

Ambos han debatido sobre Ayesa Digital en Bilbao, donde han coincidido en el VIII Congreso Nacional de Industria. El elefante en la habitación era el futuro de la compañía, cuya venta ha generado una enorme polvareda por las implicaciones políticas.

Cabe recordar que el Ejecutivo vasco, junto a la Fundación BBK, Kutxabank y Teknei se ha hecho con la empresa por 480 millones de euros como parte de la denominada 'operación arraigo', basada en traer de vuelta importantes compañías.

Con esa lógica se han hecho con Talgo, Uvesco y, finalmente, la antigua Ibermática, que había integrado Ayesa. Para la Junta, la operación ha supuesto una avalancha de críticas por no haber logrado que el activo que era Ayesa permaneciera aquí.

De ahí que ambos consejeros hayan querido lanzar un mensaje de tranquilidad, sobre todo a los más de 3.000 trabajadores que la división de Ayesa Digital tiene en Andalucía.

“He tenido también ocasión de trasladarle la posibilidad de conservar algún CIF del perímetro de Ayesa Digital en Andalucía, una posibilidad que se han comprometido a estudiar, y que agradezco”, ha expuesto Paradela.

Por su parte, Jauregi, ha subrayado que "las personas y cuadros directivos de Ayesa Digital seguirán siendo los protagonistas de su éxito a futuro”.

Al respecto, Jauregi ha abundado en que “este cambio de accionistas y la salida del fondo de inversión debiera dar tranquilidad a los más de 3.000 trabajadores de Ayesa Digital en Andalucía y sus familias. Hemos quitado el cartel de ‘se vende’ y damos continuidad a estos puestos de trabajo”.

“Ayesa Digital es una compañía de éxito en un sector estratégico. Este consorcio vasco apuesta por la continuidad en la gestión y mantiene la confianza en el actual equipo directivo”, ha remachado.