Colliers compra Ayesa Ingeniería por 600 millones: Manzanares cesará como CEO y la sede se quedará en Sevilla

Con esta compra, Colliers operará en 23 países con cerca de 14.000 profesionales y potenciará áreas como transporte, infraestructuras, agua, edificación y energía.

José Luis Manzanares dejará su puesto como CEO tras la operación, siendo sustituido por Rosalío Alonso, actual director de operaciones.

La sede de Ayesa Ingeniería permanecerá en Sevilla y la compañía se integrará bajo la matriz de Colliers, cotizada en Nasdaq y Toronto.

Fin al culebrón de Ayesa Ingeniería, la pata de la multinacional sevillana que quedaba por vender tras la adquisición por el consorcio vasco de su parte digital.

La operación se acaba de cerrar con Colliers, con quien negociaba en exclusiva, por 600 millones de euros, ha informado la empresa.

Con el acuerdo, Colliers se colocará entre las 30 mayores firmas de ingeniería del mundo, en tanto que la división de ingeniería se integrará bajo la matriz del grupo cotizado en el Nasdaq, y la Toronto Stock Exchange, sin perder su sede en Sevilla.

Al cierre de la operación, José Luis Manzanares dejará su cargo como consejero delegado de Ayesa, y Rosalío Alonso, actual director de operaciones del grupo, será nombrado nuevo CEO de Ayesa Engineering.

Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre del año, una vez recibidas las

autorizaciones por parte de las autoridades pertinentes.

Una vez concluido el proceso, Colliers Engineering pasará a tener operaciones en 23 países y cerca de 14.000 profesionales, al tiempo que fortalecerá su actividad en los ámbitos de transporte e infraestructuras, agua y medio ambiente, edificación y energía.

“Con la adquisición de Ayesa damos un nuevo paso clave en nuestra trayectoria de más de

30 años de creación de valor para nuestros accionistas”, ha indicado Jay Hennick, presidente y consejero delegado global de Colliers.

Para la canadiense es una "operación estratégica". Amplía su presencia global en el sector de la ingeniería y la gestión de proyectos, "un segmento de alto crecimiento", ha remarcado.

Mientras, para la familia Manzanares la transacción "forma parte de la evolución natural de un proyecto cuya esencia siempre ha sido crecer, transformarse y aspirar a más", ha indicado su todavía CEO.

El paso, además, completa la desinversión en Ayesa del fondo AMCE, que desde hace tres años ostenta la mayoría de la compañía.

En ese tiempo, la firma con sede en Sevilla ha triplicado su tamaño hasta superar los 312 millones de euros de facturación, impulsada por una aceleración del crecimiento orgánico, complementada por varias adquisiciones estratégicas.

Para esta operación, Colliers ha contado con Alantra como asesor financiero y Uría Menéndez como asesor legal; Ayesa ha contado con Baird y Arcano Partners como asesores financieros, con Pérez-Llorca y Weil, Gotshal & Manges como asesores legales, y con Alvarez & Marsal como asesor operacional en la separación corporativa.