Izertis coloca 54,1 M€ y da entrada a Alkemia Capital, Janus Henderson, la familia Ybarra Careaga y Pablo Arnús

El plan de negocio 2030 de Izertis busca llegar a 500 millones de ingresos y 65 millones de ebitda, apoyándose en compras e internacionalización.

La operación ha estado sobresuscrita, con una demanda de cerca de 74 millones de euros, y refuerza el carácter institucional de su accionariado.

Izertis ha realizado una ampliación de capital de 51,3 millones de euros y vendido acciones propias, alcanzando una colocación total de 54,1 millones de euros.

La consultora tecnológica española Izertis ha cerrado con éxito una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente por un importe efectivo de 51,3 millones de euros, mediante la emisión de 5,5 millones de nuevas acciones ordinarias (representativas de un 19,21% del capital social actual) a un precio de 9,20 euros por acción (nominal más prima).

El proceso ha contado además con un tramo secundario en el que la consultora tecnológica cotizada ha puesto a la venta 304.749 acciones propias (1,05% del capital social actual), según se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Izertis ha ejecutado la operación mediante una colocación privada acelerada en la tarde del miércoles donde los colocadores han sido JB Capital Markets (coordinador) y Alantra Equities, mientras que el banco agente ha sido Renta 4.

El importe total de la colocación (ampliación de capital más venta de autocartera) ha ascendido a 54,1 millones de euros. No obstante, se ha registrado una demanda cercana a 74 millones de euros, esto es, una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe de la operación, excluyendo los 39,3 millones suscritos por los inversores ancla.

Han participado fondos internacionales y family offices españoles muy conocidos, entre los que figuran la gestora italiana Alkemia Capital; la gestora angloamericana Janus Henderson; el family office Onchena (de la familia Ybarra Careaga), que se ha hecho con el 5% del capital social resultante; y el grupo Anémona, que afianza su posición en el accionariado.

Este último es la sociedad de inversión de Pablo Arnús, expresidente de Amara NZero. Anénoma ya se había hecho con un 6% del capital de la consultora asturiana en 2024, cuando entró al desembolsar 12,7 millones de euros.

Plan 2030

La incorporación de estos nuevos inversores refuerza el carácter institucional del accionariado de Izertis, "contribuyendo a diversificar la base accionarial, consolidar la liquidez de la acción y fortalecer su posición como actor de referencia en su sector", según el comunicado de la compañía.

Constituye, además, "un importante respaldo a los planes de crecimiento de la compañía, que aspira a convertirse en una de las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa".

Izertis ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up) durante un plazo de 90 días desde la fecha de colocación, con las excepciones habituales en este tipo de operaciones. Ramón y Cajal Abogados ha actuado como asesor legal de Izertis, mientras que Gómez-Acebo & Pombo Abogados lo ha sido de las entidades colocadoras.

El plan de negocio 2030 de Izertis tiene como objetivo alcanzar 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de ebitda normalizado. La estrategia de crecimiento de la compañía combina expansión orgánica e inorgánica con la integración de compañías de alto valor añadido y una apuesta decidida por la internacionalización.

Izertis ha comprado desde 2024 cinco empresas internacionales y una nacional: Assured Thought, Projecting, Grupo MBC, Coderland, Digiswit y el negocio de transformación digital de Grupo ICA, incorporando las sociedades ICALIA e ICATD, con sedes en Barcelona y Madrid, respectivamente.