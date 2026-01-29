La Institución Educativa SEK nombra a Gonzalo Martín-Villa como su nuevo CEO

Martín-Villa dirigirá una etapa enfocada en la transformación digital responsable, el crecimiento sostenible y el desarrollo del talento dentro del grupo SEK.

Ha liderado procesos de crecimiento y transformación digital, destacando en roles como CEO de Telefónica IoT & Big Data Tech y responsable de Telefónica Educación Digital.

Gonzalo Martín-Villa tiene más de 25 años de experiencia en innovación y gestión en entornos internacionales, principalmente en el Grupo Telefónica.

La Institución Educativa SEK ha nombrado a Gonzalo Martín-Villa como su nuevo CEO, reforzando su apuesta por la transformación del sector educativo.

La Institución Educativa SEK, grupo educativo internacional formado por SEK International Schools y la Universidad Camilo José Cela (UCJC), ha nombrado a Gonzalo Martín-Villa nuevo Chief Executive Officer (CEO).

Gonzalo Martín-Villa cuenta, según ha informado la institución, con "una sólida y extensa trayectoria profesional en el ámbito de la innovación, la transformación organizativa y la gestión de proyectos de gran complejidad en entornos internacionales".

Durante más de 25 años, Martín-Villa ha desarrollado su carrera en el Grupo Telefónica, ocupando posiciones de máxima responsabilidad.

Ha sido CEO de Telefónica IoT & Big Data Tech, Chief Innovation Officer del Grupo y responsable de Telefónica Educación Digital, fundador y CEO de Wayra, responsable de los fondos de inversión corporativos de Telefónica y, más recientemente, Chief Operating Officer de Telefónica Tech para Reino Unido, Irlanda y Europa Central.

En todos estos roles ha liderado procesos de crecimiento, la creación de nuevas unidades de negocio, la integración de tecnologías emergentes y la transformación de modelos operativos.

Su incorporación refuerza la apuesta del Grupo SEK por liderar la transformación del sector educativo en un momento de disrupción impulsada por la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas demandas sociales y profesionales.

"La llegada de Gonzalo Martín-Villa representa un paso decisivo en la evolución de nuestro grupo. Su experiencia liderando organizaciones complejas, su visión estratégica y su experiencia en transformación digital al servicio del desarrollo social y humano, nos ayudarán a consolidar una organización preparada para los retos del futuro, sin perder la esencia de nuestra identidad", ha señalado la presidenta de la Institución, Nieves Segovia.

Por su parte, Gonzalo Martín-Villa ha destacado el "momento único para reinventar la educación". "La tecnología y la inteligencia artificial nos abren posibilidades extraordinarias, pero el verdadero cambio surge de las personas. Mi objetivo es contribuir al crecimiento de la Institución, combinando la innovación con el sentido de propósito de nuestra comunidad, para que siga siendo pionera y líder del sector educativo", ha dicho.

Desde su nuevo rol, Gonzalo Martín-Villa liderará una etapa centrada en impulsar la transformación digital responsable, el crecimiento sostenible y el desarrollo del talento.