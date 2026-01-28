Amazon anuncia el despido de otros 16.000 empleados para centrarse en la IA

La decisión coincide con el cierre de los supermercados automatizados Amazon Go y el servicio de alimentos frescos Amazon Fresh.

Amazon ha anunciado este miércoles la eliminación de 16.000 empleos en todo el mundo. Otra ronda de despidos que se enmarca dentro del plan de reestructuración para aligerar su carga salarial para dedicar esos esfuerzos a la carrera por la IA.

La compañía ofrecerá a los empleados con sede en Estados Unidos 90 días para buscar un nuevo puesto internamente, así como indemnización por despido y apoyo para la transición.

“Estamos trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia”, ha señalado Beth Galetti, vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazon.

A finales de octubre, la firma anunció que eliminaría 14.000 empleos. En aquel momento se barajaba el despido de 30.000 trabajadores.

Dicha ronda de despidos afectó a España. En concreto, a 1.200 trabajadores a los que se les notificó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Estos empleados pertenecían a las empresas Amazon Digital Spain, cuyas oficinas se ubican en Madrid, y Amazon Spain Service, localizada en Barcelona.

Mientras se producen estos despidos, Amazon asegura que también seguirá “contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas cruciales para nuestro futuro”.

El anuncio de los despidos coincide también con el cierre de sus proyectos de supermercados automatizados (Amazon Go) y de su servicio de alimentos frescos (Amazon Fresh).