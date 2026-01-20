Universal DX suma 30M de la 'SEPI digital' en su ronda de ampliación de capital para su diagnóstico temprano de cáncer

La compañía prevé crear 100 empleos directos de alta cualificación y 300 indirectos, sumando a sus sedes en Sevilla, Madrid, Dallas y Liubliana.

La start up sevillana Universal DX, pionera en el diagnóstico precoz de cáncer, suma un relevante apoyo público en la ronda de ampliación de capital con la que se dispone a crecer.

Se trata de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la 'SEPI Digital', y que invertirá 29,9 millones en la empresa andaluza.

La inyección, autorizada este martes por el Consejo de Ministros, servirá para desarrollar su tecnología de detección temprana de cáncer a través de la utilización de la Inteligencia Artificial.

La SEPI Digital participa así con esta coinversión de 30 millones de euros en una ronda de ampliación de capital en la que la empresa ha captado de varios socios inversores un total de 62 millones de euros.

El gesto es un espaldarazo al avance de Universal DX, especializada en la detección temprana de cáncer mediante biopsia líquida. Sus clientes son laboratorios y grandes operadores de diagnóstico en EE.UU.

A diferencia de técnicas tradicionales, su tecnología analiza múltiples niveles de información biológica en la sangre, proporcionando una visión más completa del estado tumoral. El proceso combina esta capacidad analítica con una infraestructura digital de última generación basada en la automatización de laboratorio, gestión de macrodatos e Inteligencia Artificial.

El resultado es que UDX logra una sensibilidad mucho mayor que otras pruebas en los estadios tempranos del cáncer colorrectal y en las lesiones precancerosas, lo que la convierte en pionera en el sector del diagnóstico oncológico.

La empresa ultima la aprobación comercial de su principal prueba de detección del cáncer colorrectal, y está en desarrollo de exámenes similares para cánceres como el de pulmón, hígado, páncreas y esófago. En una segunda fase, replicará el modelo en Europa.

400 nuevos empleos

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha remarcado que con esta operación, la andaluza sumará a sus 110 empleados actuales otros 100 nuevos puestos de trabajo directos de alta cualificación, además de 300 puestos indirectos.

Fundada en 2012, Universal DX cuenta con sede en Sevilla y oficinas en Madrid, Dallas (EE.UU.) y Liubliana (Eslovenia).