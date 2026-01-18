Murtra rearma Telefónica en su primer año: nueva estrategia y un equipo renovado para una compañía más europea

Murtra ha renovado el equipo directivo, combinando talento interno y fichajes externos, y apuesta por la eficiencia, la tecnología y la rentabilidad frente al crecimiento inercial.

La empresa está acelerando su salida de países de América Latina con menor rentabilidad, completando ventas en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador, y avanzando en Colombia y Chile.

Telefónica ha lanzado el plan Transform & Grow, que incluye recorte de dividendo, reducción de plantilla y enfoque en mercados clave como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Marc Murtra cumple un año como presidente ejecutivo de Telefónica, centrando sus esfuerzos en una nueva estrategia para hacer la compañía más eficiente y europea.

Este domingo se cumple un año del nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo de Telefónica. Doce meses en los que el directivo se ha enfocado en diseñar el plan y el equipo que le ayudarán a construir una compañía de telecomunicaciones más grande, más eficiente y más europea.

Murtra arranca su segundo año al frente de Telefónica con el reto de ejecutar el plan Transform & Grow, presentando a finales de 2025, y que fija la hoja de ruta que guiará a la compañía.

Sobre los cimientos de una empresa que acababa de celebrar los 100 años de historia, Murtra ha dedicado su primer año al frente de Telefónica a preparar la compañía para una nueva transformación que le permita seguir siendo relevante en un contexto de cambio acelerado.

Y lo ha hecho con el apoyo del 90% de los accionistas a su nombramiento, algo poco usual en las cotizadas del Ibex. Hace un año era fundamental llevar a cabo un cambio ordenado y sin rupturas traumáticas, en un momento clave para el sector.

Desde su incorporación, el nuevo presidente comenzó a trabajar en ello. Se reunió con directivos y plantilla, así como con los principales accionistas del grupo. Y visitó los principales mercados en los que opera además de España: Alemania, Reino Unido y Brasil.

Tras este primer contacto, y poco más de un mes después de su nombramiento, Murtra ya anunció su intención de llevar a cabo una "revisión estratégica" del negocio del grupo con el fin de adaptar los planes de la empresa a los cambios que se están produciendo en Europa.

Su aspiración es que Telefónica no sea un mero “observador”, sino parte de esos cambios. Y, por ello, adelantó que la operadora tendrá “un rol activo” en el proceso de consolidación que se espera en Europa, pero con “lógica industrial” y manteniendo “una disciplina financiera de hierro”.

Plan estratégico

Todo esto se plasmó en el plan que dio a conocer el pasado 4 de noviembre en un Capital Markets Day. Una hoja de ruta que contempla, entre otras iniciativas, un recorte del dividendo, medidas de eficiencia para generar hasta 2.300 millones de ahorro en 2028 y poner el foco en sus mercados clave.

Murtra detalló en su presentación como principal objetivo impulsar el crecimiento de Telefónica y crear valor a largo plazo, así como acelerar su evolución tecnológica, operativa y comercial. Todo ello, al mismo tiempo que apuesta por la eficiencia y la simplificación.

Para lograrlo, el plan Transform & Grow incluye decisiones que, según admitió el propio presidente, son "difíciles de explicar o difíciles de entender". Y que sus predecesores en la presidencia de Telefónica habían sido hasta entonces reacios a adoptar.

La más evidente fue el anuncio de un recorte del dividendo a la mitad en 2026, de 0,30 euros a 0,15 euros por título. Para 2027 y 2028 se fijó un objetivo de remuneración que se basará en un rango de entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre (FCF), base para dividendo.

Otra de las decisiones importantes ha sido el expediente de regulación de empleo (ERE) puesto en marcha en España nada más presentar el plan estratégico y con voluntad de pactarlo con los trabajadores desde el primer minuto.

Tras un mes de negociaciones, empresa y sindicatos alcanzaron un acuerdo para un despido colectivo que se basará principalmente en la voluntariedad y que supondrá la salida de al menos 4.539 personas.

Poner orden en Latam

El plan de Murtra respaldó y aceleró uno de los objetivos que ya se había marcado la compañía: poner orden en América Latina y salir de los mercados que aportaban más riesgo que calidad y recursos.

El proceso no se ha planteado como una retirada, sino como un ejercicio lógico de disciplina. En 2025 Telefónica completó las ventas de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Y está avanzada la de Colombia. Menos quebraderos de cabeza y más recursos para mercados de mayor retorno.

Aún le quedan al grupo tres filiales en la región. Y podría haber novedades sobre alguna de ellas este mismo 2026. Por Chile Telefónica ya ha recibido ofertas vinculantes de varios compradores. Y se ha publicado el interés de algún posible comprador en el caso de México.

Más complicada parece en estos momentos la salida de Telefónica de Venezuela. Habrá que esperar a ver qué consecuencias tiene la irrupción de Estados Unidos en el país y el control de su petróleo y, por ende, de su economía.



Mientras reduce su histórica presencia en América Latina, el grupo español está dispuesto a reforzarse en sus cuatro principales mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil).

Para ello, ha mostrado su decisión de embarcarse en operaciones inorgánicas de crecimiento, siempre y cuando sean rentables y generen sinergias.

Desde que Murtra dijera que Telefónica quiere tener un "rol activo" en procesos de consolidación, se ha especulado con numerosas opciones, como la compra de Vodafone en España, de 1&1 en Alemania o de Netomnia en Reino Unido. Sin embargo, el presidente del grupo siempre ha rehusado comentar transacciones concretas.

Esa ha sido la tónica de un año en el que Telefónica ha querido poner las bases para dejar de ser un gigante sin foco y apostar por la calidad y la eficiencia. Las oportunidades para crecer existen, pero habrá que analizar siempre el "beneficio adicional" que aportan a su plan estratégico.

Equipo renovado

Para ejecutar todos estos planes, Murtra contará con el equipo que ha ido construyendo en estos doce meses. Un comité ejecutivo que combina continuidad y renovación, apuesta por el talento interno con décadas de experiencia en la compañía y fichajes externos.

Su primera gran decisión llegaba durante las primeras semanas como presidente de Telefónica. Emilio Gayo, hasta entonces presidente de la filial en España y un histórico de la casa, pasaba a ocupar el puesto clave de consejero delegado.

Ya en febrero se acordó nombrar vicepresidente a Carlos Ocaña, como representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Y Javier de Paz también ha dejado el consejo tras 18 años para asumir funciones ejecutivas de estrategia y control.

A finales de 2025 salía Laura Abasolo, tras presentar el plan estratégico. La que había sido la directora de Finanzas los últimos años era sustituida por Juan Azcue, quien llevaba un tiempo formando parte del comité ejecutivo y décadas trabajando en Telefónica.

Entre los fichajes externos, hay algunos de su anterior empresa, Indra, como Borja Ochoa para presidir la filial de España o Sofía Collado como responsable de Telefónica Tech.

Otras incorporaciones han sido Álvaro Echevarría como director de la Oficina del Presidente, el regreso de Sebas Muriel como responsable del área digital, Salvador García Ruiz como director de Comunicación y Marketing Corporativo, y Santiago Argelich como presidente de Alemania.

Resultados

Estos primeros doce meses de Murtra han dado inicio a una nueva etapa en Telefónica a nivel corporativo y de estrategia, de la que se esperan buenos resultados. Se mantienen los objetivos de ingresos, Ebitda y generación de caja.

Será clave mantener el grado de inversión para cumplir con los socios institucionales. Pero también apostar por el dinamismo del mercado en España y en Brasil. Ser más eficientes en la era digital es clave para apuntalar la rentabilidad.

Marc Murtra ha dejado claro en su primer año que busca menos ruido y más decisiones de negocio. Su apuesta es tanto la tecnología (B2B, IoT, Cloud o ciberseguridad) como una propuesta de valor con los acuerdos sobre la emisión de la Champions y LaLiga, o el pacto con Dazn para otros deportes.

El valor del primer año está, sobre todo, en lo que deja preparado. Sin grandes titulares y buscando la rentabilidad antes que el crecimiento por inercia.Y llega el segundo año. Llega el momento de la ejecución de todos esos planes.