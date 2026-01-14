El reflotador de empresas Navarro Bernal se adjudica La Mar de Gambas con una oferta de algo más de un 1M€

La franquicia, nacida en 2007 y especializada en mariscos y tapas, alcanzó más de 45 establecimientos antes de la pandemia y fue premiada por su rápida expansión.

La Mar de Gambas sufrió graves pérdidas tras la pandemia, con un descenso del 87% en su resultado en 2024 y una tesorería en números rojos.

Navarro Bernal, conocido por reflotar empresas en apuros, prepara un ambicioso plan de expansión para la cadena de cervecerías andaluzas.

La franquicia sevillana La Mar de Gambas, en concurso de acreedores desde noviembre, será rescatada por el empresario José Manuel Bernal con una oferta superior a un millón de euros.

Final feliz para la franquicia sevillana La Mar de Gambas, en concurso de acreedores desde noviembre. Será finalmente rescatada por el empresario José Manuel Bernal, conocido reflotador de sociedades en apuros.

Entre sus hitos en este campo está, por ejemplo, la adjudicación la empresa murciana Hijos Juan de Martínez (HJM), histórico proveedor de cuero en Lorca (Murcia) para compañías internacionales como Zalando, que logró en 2024.

Ahora se hará con La Mar de Gambas, según ha decidido el juez que lleva el proceso y ha confirmado este periódico, por una oferta algo superior a un millón de euros. La misma oferta que acompañó, de hecho, la declaración de concurso de acreedores de la cervecería, para la que prepara un ambicioso plan de expansión.

Es una lógica similar a la que ha desplegado con los diferentes negocios en los que ha entrado, que comenzaron en el segmento de la distribución y comercialización de obra civil pero luego se han expandido a la alimentación e incluso lo sanitario.

Navarro Bernal cuenta, así, con relevantes participaciones en compañías como Sevillana de Tubos; Arteoliva que produce gazpacho, salmorejo, salsas y aceitunas o Seta Ph Technology, pionera en tratamientos de agua y desalinización.

Se abre así una nueva etapa para la cadena, que nació en 2007 y que no ha podido superar la concatenación de años difíciles tras la aparición del Covid.

Solo en 2024 su resultado se desplomó un 87% con respecto al ejercicio anterior, hasta cerrar el año en apenas 3.500 euros y una tesorería de algo más de 20.000 euros en rojo. En realidad, es el final de varios años en los que la norma ha sido el tambaleo, sobre todo desde la irrupción de la pandemia.

Los rojos desatados tras el Covid

Porque de acuerdo con los datos depositados en el Registro Mercantil, es tras 2020 cuando llegan los peores números rojos, afectados como en tantos otros negocios de la hostelería por los cierres a los que obligó el confinamiento.

Aquel 2020 la empresa anotó algo más de 700.000 euros en rojo solo en los gastos indispensables para funcionar, como mercancías, y más de 220.000 euros en gastos en personal, por dar una idea.

En realidad era el inicio de la cuesta abajo. Al año siguiente el resultado del ejercicio fue directamente negativo: casi 194.000 euros de pérdidas que, si bien se ha tratado de remontar y ha logrado volver a negro, ha ido dejando cada vez una cuenta final más y más exigua, que ha pasado de 140.000 euros en 2020 a apenas rozar los 3.500 euros de resultado en 2024.

Tapas y mariscos

Se pone así punto y aparte a lo que nació como un concepto de franquicia de cervecería especializada en mariscos y tapas caseras que enseguida se volvió muy popular en Andalucía, donde conviven con otros modelos de éxito de opciones variadas y asequibles como 100 Montaditos.

Con todo, su expansión fue extremadamente rápida, sobre todo en la costa andaluza –justo antes de la pandemia contaban con más 45 establecimientos y pretendían llegar a los 100 en 2020– presumiendo de ser la única franquicia con catering y cocedero propio.

Su oferta se basa en marisco sobre todo, pero también “pescaíto” frito, además de otras tapas clásicas de la gastronomía andaluza.

El modelo de negocio, liderado por el fundador, Manuel Alcerrica Martín –a ratos mediático, ya que llegó a participar en el programa de televisión 'El jefe infiltrado'– prometía como gran ventaja un solo proveedor para ahorrar "tiempo, problemas y gastos".

Aquel fue un esquema que llegó a convencer tanto como para dar el salto a Madrid a finales de la pasada década, en Preciados, para después anunciar su avance en Príncipe de Vergara, Corazón de María y Conde de Peñalver, esquina con Juan Bravo, en el barrio de Salamanca.

Fue en 2019, el año de la gran ilusión. Porque los planes parecían no tener freno y también se sucedían los premios, como el galardón Andalucía Excelente 2019 en la categoría de Franquicia en Expansión, que justamente reconocía su rápida expansión.