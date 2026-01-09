‘Aprender a emprender’ con Master Battery: El valor del reconocimiento para una pyme Javier Carbajal

En este episodio vemos qué significa para el crecimiento y las oportunidades de una pequeña empresa recibir un premio como el Premio Pyme del Año, otorgado por la Cámara de Comercio y Banco Santander.

El reconocimiento empresarial no es solo un reflejo del buen hacer de un negocio, sino también un motor para seguir innovando y creciendo. Y es que los premios tienen un papel clave en la visibilidad y la motivación de las pequeñas empresas.

En este nuevo episodio del podcast ‘Aprender a emprender’, de la mano de Banco Santander, exploramos cómo el reconocimiento empresarial impulsa la innovación y el crecimiento a través del caso de éxito de Master Battery.

Esta pyme madrileña, especializada en la fabricación de baterías, ha recibido el Premio Pyme 2024 Madrid, otorgado por la Cámara de Comercio y Banco Santander. ¿Qué significa para una pyme recibir un galardón como este? ¿Cómo impacta el reconocimiento en la reputación y en las oportunidades de una empresa?

Responden a estas preguntas Juan Carlos Hernández, CEO de Master Battery, y María Jesús Luengo, directora de la Oficina de Presidencia, Comunicación y Marketing de la Cámara de Comercio.

De pyme a empresa líder

Master Battery ha sabido posicionarse como una empresa de referencia en un ámbito estratégico para la economía del futuro como es el de la transición energética, pero también destaca su faceta de investigación, que le ha permitido desarrollar productos innovadores y de alta eficiencia.

Juan Carlos Hernández, CEO de Master Battery. Javier Carbajal

Según explica su CEO en el podcast, recibir el Premio Pyme 2024 “refuerza nuestra confianza en que la gente cree y apuesta por nosotros. Y eso es una credibilidad total para clientes y socios”.

Además, añade Hernández, “creo que una de las funciones principales de estos premios es convertir a las pymes en grandes empresas. Esa credibilidad que nos da la institución nos ofrece que cuando estamos en el mercado nos vean desde otra posición”.

Desde la Cámara de Comercio de Madrid, María Jesús Luengo subraya que “es muy importante que las pequeñas empresas se conviertan en medianas y estas medianas en grandes. Para que se produzca ese proceso de crecimiento, necesitamos que las pymes vayan ganando en competitividad, y todos esos aspectos son los que valoramos en las empresas candidatas”.

María Jesús Luengo, directora de la Oficina de Presidencia, Comunicación y Marketing de la Cámara de Comercio. Javier Carbajal

Además, recuerda que la Cámara de Comercio acompaña a las empresas con programas de formación, asesoramiento y apoyo a la internacionalización, ayudándolas a convertir el reconocimiento en una oportunidad real de crecimiento.

Con el Premio Pyme como aval, ahora Master Battery se prepara para nuevas fases de expansión, incluso fuera de España: “Siempre hay que estar innovando. Podremos extendernos a mercados internacionales, como pueden ser África y América”.

El caso de Master Battery es una lección de cómo la innovación, pero también el esfuerzo sostenido, encuentran, tarde o temprano, su merecida recompensa. El Premio Pyme del Año sirve para destacar el talento y la perseverancia, motivando a otras pymes a encontrar su lugar en el mercado.