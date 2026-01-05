Bridgepoint ultima la compra de una mayoría de la banca de inversión Interpath

Con el apoyo de Bridgepoint, Interpath busca acelerar su expansión internacional, ampliar su oferta de servicios y realizar adquisiciones estratégicas.

Interpath emplea a más de 1.000 profesionales en 12 países, incluyendo España, donde abrió oficina hace diez meses para asesorar en reestructuraciones, fusiones y adquisiciones.

La operación supondría la salida de HIG Capital, que respaldó a Interpath tras su separación de KPMG UK en 2021.

Bridgepoint ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir una participación mayoritaria en la firma de asesoría financiera y corporativa Interpath.

Interpath, la firma internacional de asesoría financiera y corporativa, ha anunciado que Bridgepoint, uno de los principales fondos de capital privado del mundo, ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir una participación mayoritaria en la compañía, en un momento en que Interpath se embarca en la siguiente fase de su trayectoria de crecimiento.

La posible transacción marcaría una salida exitosa para HIG Capital, que ha apoyado a Interpath desde su separación de KPMG UK en 2021. No se han revelado los términos de la transacción.

Interpath emplea a más de 1.000 profesionales en 12 países a nivel mundial, incluyendo el Reino Unido, donde está su sede, Irlanda, Francia, Alemania, España, el Caribe y Hong Kong. Está dirigida por un experimentado equipo directivo, que continuará al frente de la empresa tras la finalización de la operación.

En el caso de España, y como ha informado este periódico, Interpath abrió hace diez meses. Asesora en reestructuraciones, fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés), y deuda.

Su oficina está liderada por Gonzalo Montes, cuenta con más de 30 profesionales en Madrid, Barcelona y Valencia, y además dispone de dos asesores especiales: Íñigo Churruca y Luis Gimeno.

Desde la escisión de KPMG UK, la empresa ha más que duplicado su ebitda y "continúa registrando un sólido crecimiento de los ingresos", lo que "refleja tanto las condiciones del mercado como la solidez de su plataforma, su equipo y sus relaciones con los clientes", según Bridgepoint.

Con el apoyo de Bridgepoint, que ya está presente en otras firmas de servicios profesionales como Alpha FMC, HKA, HT Digital, Analysys Mason, Argon & Co, Forward Global o ERM, Interpath se centrará en acelerar su expansión internacional, seguir atrayendo y reteniendo al mejor talento, ampliar su oferta de servicios en las geografías existentes y nuevas, y buscar selectivamente adquisiciones estratégicas para fortalecer aún más su plataforma.

La posible transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, y a la finalización de los procesos de información y consulta con los representantes de los empleados cuando sea necesario, y se espera que se complete a finales del segundo trimestre o del tercer trimestre de 2026.