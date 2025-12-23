First Quantum vende la mina sevillana de Cobre Las Cruces al grupo de fondos Resource Capital Funds por 161M€

El nuevo proyecto PMR fue seleccionado como Proyecto Estratégico por la Comisión Europea y se considera clave para Andalucía, España y Europa.

Resource Capital Funds es un grupo de fondos especializado en el sector minero, con inversiones en más de 235 empresas mineras en 55 países desde 1998.

La mina, ubicada en Gerena (Sevilla), pasará a impulsar el proyecto de refinería polimetalúrgica (PMR) para producir cobre, zinc, plomo y plata a partir de un nuevo yacimiento.

First Quantum ha vendido el 100% de la mina sevillana de Cobre Las Cruces a Global Panduro, controlada por Resource Capital Funds, por 161 millones de euros más un pago futuro ligado a rentabilidad.

First Quantum ha firmado un acuerdo vinculante para la venta del 100% de la mina de Cobre Las Cruces (CLC) a Global Panduro, una empresa controlada por Resource Capital Funds (RCF), por un importe de hasta 190 millones de dólares (unos 161 millones de euros) más cláusula de pago futuro ligada a la rentabilidad.

El acuerdo, anunciado al cierre de la bolsa de Toronto, donde cotiza First Quantum, supone el inicio de una nueva etapa para CLC, que llevaba casi dos años con el cartel de 'se vende' y que prevé el desarrollo del proyecto de refinería polimetalúrgica (PMR) para la producción de cobre, zinc, plomo y plata a partir de un nuevo yacimiento en el municipio de Gerena, en Sevilla.

RCF es un grupo de fondos de capital privado de gestión conjunta, fundado en 1998 con un mandato de inversión específico para el sector minero que abarca todas las materias primas minerales y regiones geográficas.

Desde su creación, RCF ha apoyado a más de 235 empresas mineras, con proyectos ubicados en más de 55 países y en más de 35 materias primas.

Cobre Las Cruces, instalación minero-metalúrgica ubicada a unos 20 km al noroeste de Sevilla, ha producido cátodos de cobre de máxima pureza desde 2009 a 2023.

El nuevo proyecto PMR, seleccionado por la Comisión Europea en marzo de 2025 como Proyecto Estratégico, supondrá una nueva operación minera subterránea y de refinería hidrometalúrgica para la producción in situ de cuatro metales: cobre, zinc, plomo y plata.

Es un proyecto "estratégico para Andalucía, España y Europa”, en palabras del director general de Cobre Las Cruces, Pedro Soler, que ha celebrado el acuerdo.

La transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales y aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre durante el primer semestre de 2026.