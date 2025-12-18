En España hay 1,2 millones de trabajadores de baja cada día: los empresarios piden revisar el "exceso" de normativa laboral

Se propone revisar la normativa laboral y alcanzar un acuerdo entre empresarios, sindicatos y Estado para frenar el impacto económico y organizativo del absentismo.

El 33,7% de las empresas afirma que las bajas laborales han aumentado, especialmente en grandes empresas y sectores como la industria y la construcción.

Empresarios y la Cámara de Comercio señalan el exceso de protección normativa y la falta de motivación como principales causas del aumento del absentismo.

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes problemas empresariales del momento. Tanto el Círculo de Empresarios como la Cámara de Comercio de España han alertado del problema, en el que tiene una especial incidencia el "exceso" de protección normativa de los trabajadores.

Ambas instituciones coinciden en que los cambios legales han sido clave en el despegue de las bajas laborales no planificadas. En la encuesta que realiza la Cámara entre más de 2.000 empresas, se aduce como el factor de mayor relevancia para el absentismo, junto con la falta de motivación en los perfiles más jóvenes.

El Círculo de Empresarios es incluso más explícito al asegurar que "la evolución normativa y la posición mostrada por los tribunales ha influido negativamente en el absentismo por IT (Incapacidad Transitoria)".

A su entender, esa es una de las claves que hace que las horas perdidas sean el equivalente a una media de 1,2 millones de bajas laborales al día, según los datos del INE.

Los empresarios se quejan de la retirada del Estatuto de los Trabajadores de las bajas reiteradas como motivo de despido objetivo. Un cambio al que se añade una doctrina judicial que protege las situaciones laborales de enfermedad "sin valorar el contexto social, económico o vital de los casos particulares".

Advierten, además, de que la falta de control de los expedientes de IT, la escasa planificación de la reincorporación de los trabajadores y la proliferación de convenios colectivos que elevan al 100% del salario la prestación alternativa podrían alargar de forma innecesaria las bajas.

"Queda patente que el absentismo no ha crecido necesariamente por un problema de salud, sino que también es un problema de gestión, del marco normativo y de ética del trabajo", señala el informe del Círculo de Empresarios presentado este miércoles.

A su juicio, las mutuas de trabajo tampoco ayudan a paliar el problema, ni una inspección médica carente de recursos y un "sistema de atención primaria que somete a los médicos de familia a las presiones de los usuarios sin protección, ni información alguna".

Para frenar esa tendencia y evitar el impacto que puede tener en las empresas y en el funcionamiento de la asistencia sanitaria española, que se ve colapsada por las bajas reiteradas, desde el Círculo de Empresarios piden un acuerdo con sindicatos y Estado que aborde los cambios normativos necesarios.

Encuesta de la Cámara

Los datos sobre absentismo del Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España evidencian que hay un porcentaje "relevante" del 33,7% de las empresas que ven cómo ha aumentado el problema de las bajas laborales.

"Si bien seis de cada diez compañías declaran una incidencia baja, más de una cuarta parte (27,6%) afronta niveles altos", alerta la consulta. El fenómeno se intensifica a medida que aumenta el tamaño de la empresa y se concentra en la industria, donde también se ha registrado el mayor crecimiento reciente. Comercio y servicios presentan niveles más contenidos.

Pero lo que más llama la atención de la encuesta de la Cámara son los factores que influyen en la falta al puesto de trabajo. El más relevante de ellos es el "exceso de protección normativa de los trabajadores", entendido tanto por la legislación que no aborda el problema del absentismo, como por la que lo hace de manera confusa.

Esa razón que se acerca a una relevancia de 3,8 sobre 5, se aduce de forma paralela a la falta de motivación de algunos colectivos, entre los que el más perjudicado siempre es el de los jóvenes, que suelen pasar por situaciones muy precarias al inicio de su vida laboral.

Y esas dos cuestiones se repiten en todos los sectores y todos los tamaños de empresas, lo que convierte el problema de la normativa laboral en una de las claves a la hora de atajar este problema.

Según su análisis, las empresas con absentismo alto suelen ser las más grandes y en sectores como la construcción y la industria. En este caso, las medidas más efectivas a tomar pasan por hacer un seguimiento sistemático de las ausencias y mejorar la protección y la formación.

De otro lado, en sectores como el comercio o los servicios, con empresas de menor tamaño, el absentismo se combate con medidas de flexibilidad y el fomento del teletrabajo, para sostener niveles reducidos de baja laboral.